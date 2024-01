Gamero y su reflexión previo a la final: “Si ganas, eres un rey; si pierdes, un fracasado”

Vuelve al ruedo el fútbol colombiano. El primer título del año será la Superliga 2024, certamen que enfrentará a Millonarios y Junior de Barranquilla, los dos campeones ligueros de la pasada temporada. La serie iniciará este jueves en el Metropolitano de Barranquilla y concluirá el próximo miércoles 24 de enero en El Campín de Bogotá.

En la previa del encuentro hablaron Alberto Gamero y David Mackalister Silva, entrenador y capitán del cuadro capitalino, respectivamente. El estratega hizo una reflexión sobre cómo se toman en Colombia las victorias o derrotas en las finales, mientras que el experimentado mediocampista hizo énfasis en el deseo que tiene el grupo de gritar nuevamente campeón.

“Un triunfo no me va a poner como el mejor del FPC, pero una derrota tampoco. Estas instancias nos la ganamos por ser los campeones. Las finales las gana uno. En Colombia, el que pierde una final es fracasado, pero no se dan cuenta que para llegar a la final hay que jugar 26 partidos”, señaló Gamero.

El duelo de ida en la capital del Atlántico iniciará sobre las 8 de la noche y usted podrá seguirla por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Alberto Gamero y las novedades del equipo de cara a la Superliga

Lesión de Juan Pablo Vargas

“Lo de Juan Pablo fue una molestia en la rodilla en un trabajo táctico. El cuerpo médico me dijo que no va a ser de gravedad, mañana (jueves) le tomarán una resonancia para estar seguros. Va a estar Arias, eso está claro. Vamos a encontrar dos equipos con su primer partido a nivel oficial, tuvimos algunos amistosos dándole ritmo al equipo, pero es el primer partido de 90 minutos. Será un partido divertido de dos equipos que hicieron un buen trabajo el año pasado. Queremos sacar un buen resultado para cerrar en Bogotá”.

Posibilidad de un último fichaje

“Estoy tranquilo y contento con lo que tengo. Las puertas no las vamos a cerrar, quedan cupos y estamos mirando. Pero estoy feliz y contento con el grupo que tengo. Hay jugadores como los 4 extremos que vinieron que ya tienen más partidos a nivel nacional y competencia. Eso les da la experiencia que necesitamos para el equipo. Los jugadores nuevos, el caso de Banguero, Alfonzo y Giordana, a pesar de que llegan a un equipo que tiene sus titulares, llegan a competir por el puesto y darán el refresco que necesitemos. Nos fijamos en ellos por sus condiciones y su presente. Banguero, titular en Águilas; Alfonzo, titular con Boyacá Chicó; Giordana, goleador en Perú, y Novoa, que viene de otro equipo grande como América”.

La directiva mantuvo la columna vertebral

“Es una apuesta de los directivos, se hizo un esfuerzo manteniendo toda la nómina porque hubo ofertas por los jugadores y se trajeron 4 refuerzos. Tenemos ilusión de hacer una buena Copa Libertadores. Queremos saldar esa deuda del fútbol colombiano, al igual que lo querrá hacer Junior y Nacional, los que estamos en Copa. Hay equipos que se arman para ser campeones y hay otros que trabajan para eso. Pereira nos dejó un punto alto que los clubes colombianos debemos superar”.

Pretemporada pensando en el primer reto del año

“Es importante, comenzamos el 3 de enero y la mentalidad está puesta en esta Superliga, nuestro primer torneo. Todos los equipos nos preparamos para ser campeones y el día 24 de enero habrá uno. Junior tiene un equipo con experiencia y juventud. Si queremos ganar la Superliga hay que hacer las cosas bien desde mañana que se abre esto, trataremos de llevarnos un resultado positivo a Bogotá”.

Atacar o defender en Barranquilla

“El partido nos va a mostrar qué hacer, pero el equipo tiene idea y memoria y no le gusta esperar. El rival de pronto nos somete a esperar o retroceder. No vamos a cambiar nuestro plan de partido. Cuando tengamos que presionar e ir al bloque alto, lo haremos; y cuando Junior nos obligue a replegarnos, lo vamos a hacer. Eso lo pinta el partido. Este equipo, de local o visitante, no cambia su plan de juego”.

Reflexión respecto a las finales

“Un triunfo no me va a poner como el mejor del FPC, pero una derrota tampoco. Estas instancias nos la ganamos por ser los campeones. Las finales las gana uno. En Colombia, el que pierde una final es fracasado, pero no se dan cuenta que para llegar a la final hay que jugar 26 partidos. Hay ligas que juegan 16 partidos y son campeones, en Colombia no. Si ganas la final, eres el rey; si la pierdes, eres un fracasado. Yo miro los dos lados porque el objetivo es llegar y ganarla, pero el otro tiene el mismo objetivo. Aquí el segundo se va al camerino a llorar. Hay que ser fuertes. Uno quiere ganar la final, pero a veces no se puede. No se puede borrar lo bueno que se hizo en la campaña por un par de partidos. Nos pasó con Nacional en Medellín al minuto 92, pero de ahí hacia atrás habíamos hecho un buen partido. Duele perder una final, pero las 4 que he perdido me han hecho más fuerte y me han enseñado cosas; no me dejan la sensación de que he hecho las cosas mal”.

Mackalister le pide al grupo disfrutar de una nueva final

Buen rendimiento de Millonarios en los últimos años

“Es un tema de mucho trabajo, más en el fútbol sabiendo que el hoy no es igual al mañana. Hay que prepararse bastante para poder mejorar el rendimiento que se tiene”.

El mediocampo será clave en Barranquilla

Junior es u equipo que de local le gusta el juego ofensivo y someter a sus rivales en el arco. De ahí arrancará. Sabemos que (Víctor) Cantillo puede ser de la partida y sus características son de buen trato al balón, ahí es donde debemos ganar el medio con la posesión del balón.

Juventus vs. experiencia

La experiencia siempre será importante, pero se ha adquirido bastante. Tenemos jugadores jóvenes con un recorrido importante. Por el lado de Junior, veo bastante experiencia, la juventud es de (José) Enamorado, que lleva varios años jugando, de Deiber (Caicedo)... Será un partido importante en el que vamos a querer dar el primer paso en uno de nuestros anhelos del año.

Enfocados en ser campeones

Creo que tiene muco de ese ambiente a final, de competitividad. Como alguna vez el profe decía, estas son las ruedas de prensa que uno anhela venir y que lo ponen a uno nervioso. Llegar a una final no es fácil y toca disfrutarla al máximo, tenemos la oportunidad de jugarla. Tenemos claro el partido tan importante que tenemos arrancando el año, es un título. Siempre digo que cada quien le da el valor a lo que consigue y para nosotros, si lo logramos, tendrá un valor importante para la institución, la gente y nuestra familia. Dios permita poder conseguirlo.

Bajas sensibles, pero que no influyen en el juego

Independientemente de los jugadores que lastimosamente no pueden estar, los que están tienen que rendir. Tenemos una idea de juego clara, de mucho tiempo, casi que con los mismos jugadores. Lastimosamente, son bajas porque nadie quiere que un compañero o uno mismo estar lesionado, como es el caso de los Danieles, Vargas, Pereira y Jader. Son bajas sensibles para nosotros. Para citar algo que dijo Guardiola, y es que el City tiene juego, y aunque un jugador como De Bruyne le pueda hacer cosas para ayudar, el equipo ya tiene su estructura clara. Es algo similar a lo que nos pasa a nosotros.