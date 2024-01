Santiago Giordana y la razón por la que llegó a Millonarios: “Quería ir a un club grande”

Millonarios se alista para iniciar el año deportivo con pie derecho. El primer gran reto de la temporada será frente al Junior de Barranquilla en la Superliga 2024, duelo que iniciará en el Metropolitano de Barranquilla y concluirá en El Campín de Bogotá. Para afrontar no solo este certamen sino la Liga y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cuadro capitalino ha presentado cuatro refuerzos, uno de ellos proveniente del exterior.

El argentino Santiago Giordana viene de ser goleador en el fútbol peruano y ahora se encargará de acompañar en el frente de ataque a Leonardo Castro. En diálogo con El Vbar Caracol, Giordana, de 28 años, explicó las razones por las que decidió elegir la oferta de Millonarios y manifestó sentirse emocionado de unirse a un “grande” del país.

Asimismo, se refirió a lo que ha visto del fútbol colombiano en estos pocos días de entrenamientos y confesó estar sorprendido por el recibimiento que le ha dado la hinchada a través de redes sociales. Aprovechó también para hablar sobre su gran rendimiento goleador en el Deportivo Garcilaso.

Llegada a Millonarios: Muy contento con mi llegada al equipo. La verdad que desde el momento en que me llamaron, no hubo dudas. Lo hablé con mi agente y le dije que quería ir ahí. Primero había dicho que quería un club grande y el llamado, la decisión, se decidió en un día, llegamos a un acuerdo. Muy contento con mi llegada y ahora poniéndonos a punto.

Agradecimiento con la hinchada: Cuando llegué se complicó el tema de los papales, la gente, no había firmado y ya me conocía, me estaban esperando, que cuándo firmaba. Me recibió muy bien la gente, la gente de acá de Colombia me recibió de la mejor manera y estoy muy contento con eso.

Lo que ha visto del fútbol colombiano: Jugamos el amistoso y el jueves empecé a entrenar, voy viendo cómo se juega. Son fuertes, rápidos, y trato de hacer mi juego lo mejor posible y sacar ventaja de otras cosas por ahí. Se hace mucho hincapié en el buen juego, la pelota al piso, buscar a un compañero y tratar de llegar con los extremos. Al delantero, siempre que la pelota venga limpia y está bien, es un equipo que va al frente siempre. Está obligado a ganar por lo grande que es

Pasado goleador en Perú: Fue un gran año, así que terminé muy contento por ser el goleador del torneo, que fue mi primera vez. En Ecuador peleé por salir goleador, no lo logré y gracias a Dios se me dio. Desde mi llegada me di que no solo era una familia dentro del campo, sino afuera. Un grupo increíble. Me recibieron de la mejor manera y es un equipo que se conoce muy bien, yo trato de mirar eso, de ponerme en ritmo rápido y conocerme con mis compañeros.