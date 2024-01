Arturo Reyes: “Es importante que mantengamos la humildad”

Este jueves se disputa el partido de ida de la Superliga colombiana en busca del primer campeón del año. Junior recibe a Millonarios con la ilusión de conseguir un resultado que lo dejé bien parado de cara a la vuelta en el estadio El Campín el próximo miércoles 24 de enero.

En rueda de prensa previo al compromiso, el entrenador Arturo Reyes habló de la conformación del plantel, de la llegada de jugadores clave como Victor Cántillo así como el manejo que deberá darle a un equipo lleno de figuras. Por su parte, comenzó hablando del tema Rafa Pérez, que preocupa a la hinchada y a la institución por la imposibilidad de inscribirlo.

Situación de Rafa Pérez: “Es un tema que los directivos y los asesores jurídicos del club están trabajando y esperamos se pueda resolver lo más rápido posible. Emanuel es un jugador que está en la plantilla desde el semestre anterior, que ha tenido buenos y no tan buenos momentos, pero confiamos en él y esperamos que tenga un buen torneo”.

Plantel: “Nuestros directivos han hecho un gran esfuerzo, no solo en los jugadores que han llegado a reforzar el equipo, sino también con la renovación de algunos jugadores importantes que hicieron parte del título del semestre anterior. Creemos que tenemos un equipo bien conformado y esperamos que los jugadores que han llegado para este nuevo torneo podamos insertarlos, esperamos que puedan tener un buen semestre. Sabemos que cada jugador tiene una característica diferente y que un solo jugador que entre en una nómina de once que ya viene jugando, va a crear algunos cambios en cuanto a la manera de jugar. Seguramente va a ser un Junior más fuerte, que tenga mucha más elaboración, sin perder lo que tuvimos el semestre anterior, que fuimos un equipo que era muy fuerte en la transición defensa-ataque”.

Manejo del plantel: “Hemos hablado con el grupo sobre estos temas. Es muy importante que todos mantengamos la humildad, eso fue un punto importante para poder conseguir el título el año anterior, que nos unimos. Esperamos que estos jugadores que han llegado a la institución entiendan que va a ser muy importante la gestión del entrenador, pero también la gestión que ellos como jugadores hagan de lo que viene. Tenemos 3 competencias, esta Superliga, la Liga y la Libertadores, con toda seguridad va a haber oportunidades para un gran número de jugadores”.

La zona defensiva: “Tenemos más o menos 12 días de estar trabajando con el equipo y hemos probado muchas parejas, una de ellas lógicamente teniendo a Rafa (Pérez) con los otros dos compañeros. Ceballos no está con nosotros por estar en Selección. El comportamiento ha sido positivo, nos sentimos confiados en que el equipo completo va a hacer un gran partido mañana”.

El ambiente en el equipo: “La principal seguridad que sentimos es que tenemos la misma nómina del título, del último partido que jugamos en Medellín. Eso da tranquilidad para el grupo de jugadores, para el cuerpo técnico. Los jugadores que han llegado, seguramente como se llaman refuerzos, van a hacer mucho más fuerte lo que antes era Junior como equipo”.

Mensaje a la hinchada: “Esperamos que el hincha juniorista, los que asistan al estadio y los que lo vean por TV, disfruten de un buen espectáculo ante gran rival, un rival difícil, complejo. Pero nosotros también estamos con mucha confianza por lo que hemos hecho y podemos hacer, por las personas que hemos sumado al grupo. Esperamos al final del juego poder ganarlo y que la gente salga contenta del estadio”.

Millonarios: “Sabemos que Millonarios tiene un gran entrenador, un gran trabajo, con mucho tiempo de estar juntos y eso es muy importante para los equipos, para los entrenadores, es lo ideal. Pero nosotros confiamos en el trabajo que tenemos, en los jugadores que tenemos y en los que han llegado, creemos que hemos conformado un buen grupo de jugadores que tienen la ilusión de brindarles muchas alegrías a la afición”.

Llegada de Victor Cántillo: “El insertar jugadores nuevos, con características diferentes, iba a hacer cambiar la sinergia que hay entre los jugadores. Víctor es un jugador que se caracteriza por ser un gran distribuidor de juego y cuando el balón pase por los pies de él, el equipo va a tener mucha seguridad a la hora de elaborar buen juego. Pero seguimos manteniendo lo que teníamos el semestre anterior con extremos rápidos, punzantes. Esperamos que el equipo siga creciendo y mejorando en su juego”.

Carlos Bacca

Forma física: “Me encuentro bien. Por ahí, de pronto, se llegó un poco después de los demás, porque tenía permiso del cuerpo técnico y del club por un tema personal, pero estaba trabajando con el preparador físico que tengo España y con el profe Persi; estaba trabajando la parte física, porque la manera de jugar del equipo la conozco bien. Me encuentro bien, pero mañana a ratificar eso y el momento que estoy pasando”.

Su aporte en Junior: “Contento, siempre he dicho que la edad es un número cuando eres un profesional y trabajas a diario por tus sueños y metas, yo en lo personal muy feliz de vivir este momento, más con el club que amo, he trabajado para este momento, lo dije, que cuando volviera a Junior quería aportar y es lo que he venido haciendo”.

Refuerzos: “Han llegado jugadores importantes, con experiencia y recorrido fuera del fútbol colombiano, eso quiere decir la gestión que hizo la directiva para los objetivos a nivel deportivo y ojalá que con ayuda de Dios puedan estar de gran manera para aportar su talento y su fútbol, para conseguir los objetivos de esta temporada”.

El título ya pasó: “Seguir trabajando de la misma manera que lo vengo haciendo, con humildad y reconociendo que el título pasó, que el goleador pasó y que esto es algo nuevo, acá están los grandes ganadores, los que crecen, los mejores, los que cada día se superan. No hay que conformarse con la décima estrella, y ese es el mensaje del grupo, hay que ir por más porque todo el mundo va a querer ganarle al campeón. No me quedo con que fue mi mejor temporada, mi mejor temporada es la que viene”.