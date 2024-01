En Cartagena aumentó la llegada de pasajeros en vuelos internacionales

El turismo en Cartagena desempeña un rol esencial en su economía y en su proyección internacional, convirtiendo a la ciudad en un destino imperdible, lo que se puede constatar con el reciente reconocimiento otorgado en los premios “Travellers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor 2024″, que la ubican como uno de los lugares mejor valorados en Sudamérica.

Para conocer el balance de la Heroica en 2023, Cartagena Cómo Vamos realizó un nuevo análisis.

De acuerdo con cifras de la Corporación de Turismo (Corpoturismo), para 2023 llegaron a Cartagena en vuelos internacionales 624 mil pasajeros, que comparado con 2022, representan un aumento del 35%, cuando se recibieron 461 mil. Cabe mencionar que en el último año se dio la apertura de 4 rutas internacionales, llegando a 14, permitiéndole a más turistas extranjeros conectarse con la ciudad.

Sin embargo, caso contrario pasó con la llegada de pasajeros nacionales: hubo una disminución del 18% en relación con 2022, cuando se recibieron 3 millones y en 2023, la ciudad recibió 2 millones 500 mil. Esta baja podría explicarse por la salida de aerolíneas de bajo costo del mercado aéreo colombiano que tenían rutas a La Heroica; la inflación que se mantuvo por encima de los dos dígitos en 2023, situación que todavía a 2024 impide que los hogares puedan tener excedentes para destinar al turismo. Esto se evidenció con el alza de los precios del combustible, de los alimentos y otros elementos de la canasta básica. Así mismo la desaceleración de la economía en 2023, se traduce en menor empleo y menores ingresos que afectan al turismo interno.

Precisamente, lo anterior puede explicar lo que estaba sucediendo con la ocupación hotelera, la cual ha tenido también una disminución. Entre enero y octubre de 2023, se registró en 68%, una disminución de 4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo en 2022, cuando se situó en 72%. El mayor uso de las plataformas de alojamiento, como Airbnb, que entran a competir directamente con la oferta de los hoteles tradicionales, afectan la estadística de ocupación hotelera, pues estas se han convertido en una alternativa mundial para muchas personas que quieren hacer turismo con menores costos de alojamiento.

Por vía terrestre la llegada de pasajeros aumentó un 17% en 2023, cuando fueron 1.3 millones. En 2022 esta cifra fue de 1.1 millón.

En materia laboral, los ocupados vinculados a la rama de alojamientos y restaurantes, que se asocian principalmente con el turismo es más significativo en Cartagena que en el promedio nacional. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre móvil septiembre – noviembre 2023, la cifra para la capital de Bolívar fue del 11% del total de ocupados, mientras que en Colombia fue del 7%. No obstante, ramas como el comercio y el transporte, que también se benefician de manera importante con el turismo, mostraron un comportamiento similar, en La Heroica estaba en 19% y 14% y en el País era del 17% y 8%, respectivamente.

Desde el Distrito se debe consolidar una apuesta por el turismo responsable, sostenible y seguro, para así aumentar la demanda de locales y extranjeros, que ayuden a dinamizar la economía de la ciudad para mayores beneficios de la comunidad. Para lograrlo es indispensable articular los esfuerzos del sector público, privado y demás actores de ciudad, que robustezcan la oferta turística y cultural.