Delincuentes provocan incendió en la casa de un concejal de Ibagué

Ibagué

El concejal del Partido Conservador, Víctor Ortiz, denunció que fue víctima de un intento de atraco en su vivienda en el barrio Modelia en la comuna 7 de Ibagué, lugar donde reside junto a su familia hace varios años.

Según Ortiz, sobre las tres de la mañana escuchó un fuerte ruido en la parte exterior de su vivienda, que lo alertó de lo que estaba sucediendo “Vivo en uno de los barrios más populares de la ciudad como lo es Modelia, salí a la puerta donde había dos sujetos, lo delicado del tema es que trataron de prenderle candela a una malla que tengo, parece que para poder sacar algún objeto”.

Ortiz aseguró que junto a los vecinos lograron a pagar la conflagración sin que esta situación pasara a mayores “Esto lo puse en conocimiento de las autoridades, ellos me preguntaron que, si tenía algún inconveniente con un vecino o por ser concejal, a lo que respondí que no creo que sea algo por ser cabildante, más algo por la situación de inseguridad que se está viviendo en la ciudad”.

¿Qué pasa con la seguridad?

Para el cabildante sino se hubieran contralado las llamas había podido ocurrir una tragedia, además que la delincuencia no respeta a nadie “No es una hacerse la víctima, ni decir que es culpa de la Fuerza Pública, requiere más apoyo de la Alcaldía, más recursos para la seguridad, pero también trabajar desde lo social porque no hay inversión y hasta los parques son focos de inseguridad”.

La denuncia se reveló en medio de una sesión del Concejo en la que se realizó la presentación de la comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Sandra Liliana Rodríguez y su equipo de trabajo.