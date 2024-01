Habrá cambios en el horario de atención en la Gobernación del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz anunció inversiones para el mejoramiento de la infraestructura del edificio de la administración seccional y la modificación en el horario de atención.

“Hemos tomado en estos 15 días decisiones importantes: una de esas decisiones es tratar de mejorar las condiciones en las que estamos trabajando y le di la orden a mi secretaria administrativa que arregláramos esas oficinas, no es que vayamos a hacer la gran inversión en recursos porque los recursos necesitamos para solucionarle las necesidades a la gente, pero vamos a mejorar las condiciones en las que ustedes están trabajando”, informó la gobernadora, quien también avisó que “a partir del próximo lunes 22 de enero en la Gobernación del Tolima trabajaremos en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.” permitiéndoles a quienes viajan desde distintos municipios a realizar sus solicitudes, hacerlo en un horario cómodo y sin interrupciones.

Adicionalmente, al trabajar en jornada continua, los funcionarios podrán ahorrarse el pago de dos de los transportes diarios que utilizan al día, dejando también un impacto positivo en materia ambiental “pero lo más importante: pensé en las familias, y una persona que salga de laborar a esa hora perfectamente puede llegar a su casa, estar con sus hijos, a estar con su familia, estar pendiente de sus quehaceres (…) pero para eso necesitamos que todos ustedes nos ayuden: no vamos a cerrar en ninguna hora la atención a la gente” indicó la mandataria seccional.

Finalmente, Adriana Magali Matiz, quien afirmó que no llega con el espíritu de jefe sino de líder, le insistió a cada uno de sus colaboradores en que “la política es para servirle a la gente, no para uno servirse de la política. Los privilegios no son para los funcionarios, los privilegios en nuestra esencia deben ser para la gente, deben ser para los ciudadanos y es por ellos y a ellos que nos debemos y por quienes tenemos que hacerlo todo, hasta lo imposible”.