Usuarios denunciaron problemas en la atención en la Secretaría de Movilidad de Ibagué

Ibagué

Usuarios denunciaron a través de redes sociales las largas filas que se registraron en el primer día del año en el que la Secretaría de Movilidad prestó todos los servicios, contrario a lo que había manifestado la semana pasada la administración municipal, afirmando que se acabarían los problemas, pero parece que en esta dependencia no será tan fácil.

“Cada media hora nos dicen que nos van a dar turno, pero no pasa nada, estamos chupando sol, afirmaron que tienen problemas con una máquina, pero se me hace el colmo que esta sea la respuesta, en noviembre vine y fue la misma historia, esta dependencia le debe servir al pueblo, pero no pasa nada”, indicaron en redes sociales los afectados.

Ante la situación registrada, la Alcaldía informó que, fallas en plataforma generó la interrupción en el proceso de expedición y refrendación de licencias de conducción al inicio de la jornada, situación que fue resuelta en el trascurso de la jornada con un plan de contingencia.

Ayer se trabajó hasta las 4:30 de la tarde, tiempo en el que se logró atender a 150 personas. Ahora a los usuarios que no alcanzaron a solucionar sus requerimientos, a través de la Dirección de Trámites y Servicios agendaron una cita para que hoy se les atienda con prioridad.

El lunes se adelantaron procesos de expedición por primera vez y refrendación de licencias de conducción sin turno previo, pero a partir hoy martes, regresará la asignación de citas a través del portal www.alcaldiadeibague.gov.co.