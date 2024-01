Gremio de transporte de carga preocupado por incremento en la tarifas de los peajes

Cúcuta

El gremio de transporte de carga pesada se encuentra preocupado por las implicaciones que traerá para ellos el alto costo de la canasta familiar.

Yamil Galeano, representante del gremio del transporte de carga pesada en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “este incremento del 13% termina por afectar el bolsillo del transporte de carga por carretera. Esto termina incidiendo, nosotros tenemos dentro de los costos. Un 40% se va en ACPM, con este incremento y con otro incremento que quiere realizar el Gobierno sería un 60% en total que afectaría el transporte de carga y afectaría el costo de los fletes y se incrementaría los productos de la canasta básica”.

Manifestó además que “terminaría pagando el consumidor final y nosotros viendo apretados nuestros bolsillos porque estos incrementos no lo vemos reflejado en nuestros sistemas de pagos de costos eficientes porque no se actualizan bien, y los fletes no van acorde con los gastos que tenemos”.

Concluyó además que “nos sentimos inconformes también las concesiones que tienen los peajes, porque no hacen el mantenimiento, esto es un malestar que tenemos nosotros y les solicitamos al Gobierno porque no se debían incrementar porque incluso tenemos mal estado en carreteras como El Magdalena Medio con todos los problemas en carretera en Antioquia, este es el malestar”.