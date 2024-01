En Quibdó, Chocó se realizará sepelio colectivo de las víctimas del deslizamiento

Chocó

Las costumbres del Pueblo Chocoano dictan que a los muertos en esta región del país hay que acompañarlos, sin distinguir si son propios o ajenos. Así le relató a Caracol Radio, Ketty del Carmen Palacios, una de las personas que integró la Romería de decenas de personas quienes vestidas de blanco y negro llegaron juntas al Coliseo para expresar su solidaridad con las familias que pidieron que los cadáveres de sus seres queridos fueran traslados a Quibdó.

“Se recorren las calles del municipio y se acompaña a nuestros vecinos porque a pesar de que no son familiares de uno, uno se toma esto como que fueran familiares de uno. Somos paisanos, nos conocemos o nos conocíamos, entonces se toma uno esto personal” expresó la señora Palacios.

Comercio, habitantes y autoridades paralizaron por momentos sus actividades para honrar a quienes una vez más, la llamada trocha de la muerte, les cobró la vida.

“Estoy no solo por ellos y no por todos los seres, porque usted comprenderá que el Chocó entero está de luto, ante una situación de estas, que a todos nos toca el corazón. Da tristeza, da dolor, da impotencia, ante todo, porque no está en las manos mías poder hacer que arreglen la carretera, cuando, si tú te das cuenta, año tras año vienen ocurriendo muchos accidentes y han cobrado grandes vidas. El año pasado, el antepasado, hace aproximadamente cinco años, viene ocurriendo lo mismo en las vías de Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira”, relató a Caracol Radio, Ruby Lozano, otra de las asistentes a las honras fúnebres.

Andrés Mosquera, llegó al coliseo para acompañar a sus amigos, a juicio, está es una de las peores tragedias que se han registrado en esas vías teniendo en cuenta la magnitud de la emergencia

“No habíamos llegado a un punto así de perder tantos conocidos y familiares así, en un solo día, entonces es como una aglomeración, entre amigos, estamos aquí pendientes de que lleguen y el apoyo ante todo porque prácticamente aquí, aunque no seamos hermanos, nos queremos mucho”, finalizó el señor Mosquera.