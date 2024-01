¿Por qué los perros comen popó? Expertos explican sobre la coprofagia

La coprofagia en perros es un comportamiento que produce gran preocupación y asco entre sus propietarios, esto debido a que se trata del consumo de heces propias o de otros animales en diferentes contextos. Si bien no se trata de un síntoma de enfermedad, esto puede reflejar algunos otros factores que pueden estarlo produciendo. Asimismo, lo más desagradable de esta situación es que los perros pueden empeorar su aliento y verse afectados de distintas maneras por su consumo.

Tipos de Coprofagia

De acuerdo con expertos del Centro Médico Veterinario Talavera de la Reina, existen tres tipos de Coprofagia canina y son los siguientes:

1. Autocoprofagia:

Esto suele ocurrir de manera más frecuente en cachorros y algunas de las causas pueden ser que al no tener horarios de salida y un lugar frecuente en el cual defecar, este para no ser castigado por hacer popó en casa, toma la decisión de comerse sus heces. Otra posible causa es que el cachorro no esté teniendo una alimentación adecuada en cuanto a cantidades y calidad; por último, se dice que pueden hacerlo por imitación, pero no es algo muy común.

2. Coprofagia intraespecífica:

Se trata de aquellos perros que comen popó de otros perros. Esta es una conducta muy frecuente en las madres de cachorros que implementan esto, posiblemente con el fin de evitar que se acumulen heces y así mantener la madriguera limpia de posibles olores que puedan producir la presencia de moscas, parásitos u otros insectos que pongan en riesgo la vida de sus cachorros.

3. Coprofagia interespecífica:

Se trata de perros que comen heces de otros animales. Esto es más probable que ocurra en situaciones donde estos animales se encuentran expuestos a una escasez de comida y van en busca de proteínas y otros complementos.

¿El consumo de heces es dañino para los perros?

De acuerdo con un artículo publicado por Hills, una empresa dedicada a la alimentación y cuidado animal, la coprofagia en perros es un comportamiento que puede representar un riesgo para la salud, ya que las heces pueden contener bacterias y parásitos dañinos.

En aquellos casos donde los perros consumen heces de gatos, se están exponiendo a contagiarse de toxoplasmosis o incluso de larvas de moscas que también pueden producir diferentes tipos de complicaciones para el animal.

¿Cómo evitar que su perro coma heces?

Estas son algunas de las soluciones que han expuesto expertos para intentar evitar este comportamiento en las mascotas:

1. Enseñarle donde debe hacer sus necesidades y desviar su atención a otros elementos para evitar que se siga interesando en comer sus heces.

2. Emplear vinagre o cítricos sobre las heces para evitar que se acerque.

3. Recoger inmediatamente las heces y limpiar el lugar.

4. Evitar dejar al perro solo por largos períodos de tiempo.

5. Proporcionar suficiente ejercicio y estimulación mental.

6. Revisar su alimentación.

Es recomendable, que consulte con un veterinario si el problema persiste, para evitar que su perro y quienes conviven con él, puedan verse afectados por este tipo de comportamientos.