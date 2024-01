Cúcuta aún sin convenio de tránsito

Cúcuta

La falta de convenio de tránsito en la ciudad de Cúcuta ha provocado dificultades en la asistencia de siniestros viales. Uno de los accidentes reportados en las últimas horas tardó alrededor de 12 horas en ser atendido, es por esto por lo que algunos expertos están pidiendo celeridad en el proceso.

Hugo Santiago, veedor de tránsito dijo a Caracol Radio que es necesario que las autoridades piensen en el control de la movilidad y no ver esto como una renta a través de comparendos.

“Si analizamos qué es lo que pasa nos damos cuenta del panorama. Si no hay convenio de tránsito con la policía, pues simple y llanamente no se llenan las arcas de consorcio. Los accidentes seguirán sucediendo siempre por falta de cultura ciudadana. Definitivamente en Cúcuta tenemos deficiencia en esa parte, pero tránsito con la policía jamás han hecho su parte que es regularlo”.

Por otra parte, dijo que “en ningún momento permiten una comunicación para hacer una propuesta y evitar que realmente la ciudad siga en un caos, porque eso no hay duda, aunque para nosotros, no hay tanta diferencia en accidentes de tránsito con o sin policía. Porque ellos se dedican a cazar infractores y no a regular el tránsito”, explicó.

Destacó que están condicionados a lo que pueda ocurrir con las autoridades, pero les preocupa que esto no logre resolver de fondo los problemas que la ciudad registra en materia de movilidad.