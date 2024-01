Presidente Petro visita al Chocó tras la emergencia que deja a más de 30 fallecidos

Medellín, Antioquia

Fuentes de Presidencia confirman que el presidente Gustavo Petro abordará un vuelo desde Catam hasta Quibdó, en un trayecto que dura alrededor de 40 minutos.

Según lo supo Caracol Radio, el itinerario inicial del presidente Petro no contempla una visita al lugar de la tragedia sino que haría un sobrevuelo sobre el sector El Diecisiete de la vía Medellín-Quibdó, donde ocurrió el deslizamiento. No obstante, no se descarta que el presidente se baje del helicóptero.

Primero el mandatario llegará a la ciudad de Quibdó, luego saldría a la zona del deslizamiento y regresaría a la capital chocoana.

De regreso en Quibdó, el Gustavo Petro asistirá al Puesto de Mando Unificado instalado en Quibdó, donde están las principales autoridades del departamento coordinando las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos. Noticia en desarrollo.