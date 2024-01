Medellín, Antioquia

En Ciudad Bolívar, Antioquia permanecen varios de los heridos en la emergencia de Chocó. Caracol Radio conversó con dos de ellos.

Yuliana Quintero Martínez tiene una herida abierta en la pierna, trauma en el tórax y en la muñeca, asegura que logró salvarse porque en el momento en que ocurrió el deslizamiento no se estaba resguardando dentro de la vivienda que quedó sepultada por la tierra.

Dice que corrió y eso evitó que sus lesiones fuesen más graves.

“Gracias a Dios fui ágil y me pude quitar todo el barro y destaparme la cara, que fue lo primero que hice. Y ya yo misma cogí, me desenterré y encima de los pies tenía una tabla. No sé dónde saqué la fuerza, pero lo hice, levanté la tabla y alcancé a sacar los pies. Entonces cuando yo ya logró sacarme los pies, estaba rajada, cuando yo me lo vi así, la sudadera que tenía puesta se rajó, yo alcancé a rajar un pedacito y me la puse en la herida para no desangrarme mucho y me la amarré duro”, relató con angustia la señora Quintero.

Deiner Córdoba, otro de los sobrevivientes que atienden en Ciudad Bolívar tiene una fractura en la clavícula y en las costillas. Le relató a Caracol Radio que iba con cinco amigos, varios de ellos, todavía no han sido encontrados.

“Gracias a mi Diosito no me cayó mucha tierra, porque apenas sentí que paró, lo primero que hice fue rezollar y me levanté. Cuando me levanté, salió mi cuerpo y al lado mío habían tres personas más, dos vivas y una muerta” recuerda Deiner con lágrimas en sus ojos.

Entre tanto la Cruz Roja Colombiana habilitó la línea de atención 317 592 4024 para brindar acompañamiento psicosocial y restablecimiento de contacto.Así relatan la tragedia sobrevivientes a emergencia en el Chocó.