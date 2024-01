“Yo no quería hacerle daño”: las palabras del responsable del primer feminicidio del año

Bucaramanga

Hay indignación en Santander por un video que se hizo viral donde se escuchan las últimas palabras que le dijo a su víctima, el responsable del primer feminicidio que ocurrió en Bucaramanga este año.

En el material videográfico José Aníbal Melgarejo, de 59 años, mostró total frialdad tras cometer el asesinato de Estefany Pulido, de 40 años, de nacionalidad venezolana.

“Yo no quería hacerle daño. Ella fue la que se dejó dar cuchillo”, dijo Melgarejo al cometer este crimen. Se observa que coje a la mujer del pelo, y comienza a apuñalarla sin piedad. La Fiscalía Primera de la Unidad de Vida le imputó cargos por el delito de feminicidio agravado.

#VIDEO | "Yo no quería hacerle daño": fueron las palabras del hombre que cometió el primer feminicidio de este año en #Bucaramanga. pic.twitter.com/7x5VxnBV7H — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 13, 2024

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero en una residencia ubicada en la calle 24 con carrera 18, sitio donde al parecer fueron varios los testigos del feminicidio.

“Llamen a la policía. Cómo me la va a matar acá en el negocio”, indicó al parecer uno de los propietarios del establecimiento. A lo que victimario respondió “Yo ya me voy a la casa. No pasa nada. No llame una ambulancia, ya no la necesita”.

El acusado infligió un total de 14 puñaladas a su pareja sentimental con extrema crueldad. Ocho de estas heridas fueron en el pecho, una en la espalda y las restantes en los brazos.