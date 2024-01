Madre de la niña de 2 años violada y asesinada en Bucaramanga es víctima de amenazas

Bucaramanga

Un fuerte relato hizo Rosa Isabel Rodríguez madre de la niña de 2 años que fue asesinada, violentada y abusada sexualmente en un hostal del centro de Bucaramanga.

Denuncia que ha sido víctima de amenazas por parte de la familia de Angelo Iván Luna López, el cucuteño de 23 años acusado del feminicidio agravado de la menor.

Dice que ni el alcalde Jaime Andrés Beltrán y ni gobernador Juvenal Díaz se han acercado a ella luego de este suceso. Solo la Fiscalía, quienes interrogaron a su otra hija de 5 años; y vivía en una habitación del hostal con su madre, un hermanastro y el hoy capturado.

“En un momento él le pide que se salga de la habitación porque va a barrer y la manda hacer algo en la terraza. Ella dice que escuchó gritos de su hermanita. Ella pensaba que se había caído y cuando bajó encontró la niña desnuda. Él tenía la niña sentada en la cama. Ella dice que la cabecita de su hermana se le iba de lado. Con sus manitos sostenía su cabeza e igual se le caía. No aguantaba la cabecita y tenía los ojos para atrás”, narró la madre entre lágrimas.

Mencionó que debido a toda esta situación ha recibido amenazas incluso de muerte, motivo por lo que teme por su vida y la de su hija. Aseguró que había terminado la relación con Luna López desde el año pasado y solo eran compañeros de habitación. No tuvieron hijos juntos y el noviazgo no duró más de 6 meses.

También afirmó que era violento e incluso ya lo había amenazado con denunciarlo por golpear al hijo de él, otro menor que vivía con ellos.

#Atención | La Fiscalía confirmó que la niña de 2 años que murió dentro de un hotel en Bucaramanga fue violentada física y sexualmente y que no falleció tras caer de las escaleras como su padrastro manifestó. pic.twitter.com/MQjps734cB — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 12, 2024

“Yo le pido al gobernador, al alcalde que por favor me brinden el apoyo porque tengo miedo de salir a las calles, y que se haga justicia”. Señaló que el responsable del homicidio de su hija ya había sido capturado el mismo día que le llevó al trabajo la niña muerta. Luego lo dejaron libre, para tener que capturarlo nuevamente.

La madre de la menor asesinada pide seguridad ante las amenazas recibidas, ya que ella es extranjera y no conoce a nadie en la ciudad.