Sindicato del Inpec pide reforzar seguridad en cárcel de Girón tras amenazas de ‘Satanás’

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló cómo salió de la cárcel de Paologordo en Girón la grabación de alias ‘Satanás’ en donde amenaza a comerciantes y miembros del Inpec.

“Este bandido aprovechó la llamada a la que tienen derecho para que otra persona, seguramente en Bogotá, grabe las amenazas con la voz de él y posteriormente las difunda”, señaló el mandatario de los santandereanos.

A su turno, Joao Prada, miembro del sindicato del Inpec manifestó que hay preocupación por estas amenazas y la falta de garantías en el ejercicio de su trabajo.

“Hemos intentado hablar con las autoridades y no ha sido posible, no atienden, se les ha pedido que refuercen la seguridad en la zona perimetral del centro reclusorio y no ha sido posible, la realidad es que allá no se ha visto el supuesto refuerzo que dicen que enviaron”, señaló Prada.

Por eso, piden que desde el nivel central se tomen acciones y se brinden las garantías para los miembros del Inpec y de la comunidad en general que ha sido víctima de amenazas.