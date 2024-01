La obra ‘Naturaleza viva’ de Jorge Pinzón se estrena en el Cartagena Festival de Música

Cartagena

En su decimoctava edición, el Cartagena Festival de Música ha tenido como temática central la ‘Sinfonía de la Naturaleza’, que a través de un variado programa de repertorios ha explorado cómo la naturaleza ha sido una fuente de inspiración para algunos de los compositores más importantes de la historia.

En su recta final, que está dedicada a los compositores colombianos, el Cartagena Festival de Música también dedicará espacio para nuevas obras, como Naturaleza viva, del compositor moniquirense Jorge Pinzón, que justamente sigue la línea de la temática central del evento.

Esta suite orquestal en seis tiempos, comisionada a Pinzón por el XVIII Cartagena Festival de Música, tendrá su estreno mundial en el concierto con entrada gratuita de este viernes 12 de enero en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones. La pieza será interpretada por la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Manuel López-Gómez.

Naturaleza viva está dividida en seis partes que corresponden a las regiones naturales de Colombia: Caribe, Orinoquía, Andina, Amazonía, Insular y Pacífica. Pinzón asegura que la pieza busca reflejar esas particularidades de cada región, empezando con el Caribe y su clima tropical y sus espectaculares playas, pero también esa formación montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, que configura el macizo litoral más alto del mundo.

Las extensas sabanas y las mesetas de la Orinoquía, la riqueza de las formaciones geográficas de la región Andina y la abundancia selvática y fluvial de la Amazonía también estarán reflejadas en esta suite orquestal. “Cada una de estas regiones tiene cosas muy propias, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino también relacionado con las músicas que se efectúan en cada una. Pero, Naturaleza viva no tiene en particular una referencia directa con la música, sino que es más mi perspectiva como compositor del panorama de la naturaleza en Colombia”, asegura Pinzón.

La obra del compositor moniquirense siempre ha tenido una estrecha relación con los fenómenos naturales y astronómicos. Por ejemplo, a través de un ciclo compuesto por cuartetos, suites para piano y rapsodias, Pinzón planteó una aproximación musical a las constelaciones zodiacales.

En el Cartagena Festival de Música de 2019, se estrenó la Rapsodia a los cuatro elementos, un concierto para violonchelo y orquesta comisionado a Pinzón por el Festival y que fue interpretado por la Orquesta Filarmónica de Medellín y el violonchelista bogotano Santiago-Cañón Valencia. La pieza, como ya se puede deducir por su nombre, se inspiró en la tierra, el aire, el agua y el fuego.

“Son temáticas que a mí me llaman muchísimo la atención, porque la gran mayoría de las obras están muy relacionadas con la naturaleza o con el universo. También las constelaciones hacen parte de la naturaleza, es otro tipo de naturaleza externa de la nuestra”, asegura Pinzón.

Rapsodia a los cuatro elementos también hace parte del repertorio del concierto de este 12 de enero y tendrá como solista Santiago Cañón-Valencia.

El XVIII Cartagena Festival de Música finaliza este sábado 13 de enero con una conferencia-concierto y tres conciertos con entrada gratuita que tendrán como escenario el Auditorio del Palacio de la Proclamación.

El concierto de cierre tendrá como protagonista a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la batuta de Paola Ávila.