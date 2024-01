Hemos identificado 12 fallas en la página de la Dian: presidente de Analdex

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el presidente de Analdex, Javier Díaz, planteó que desde el 14 de noviembre la DIAN comunicó que se realizarían reformas a la página web por asuntos de seguridad.

“Desde entonces hay intermitencia, es imposible acceder a la página o cuando usted entra, no encuentra los documentos que debe traer para hacer una declaración de importación, no da el levante o no da recibidos de pago, tampoco se puede pagar y no se puede retirar mercancías; en total hemos identificado 12 fallas de la página de la DIAN”, dijo Díaz.

En ese sentido, comentó que esta situación ha llevado a reprocesar operaciones, “algunas operaciones de minutos ya son de días, una empresa lleva 15 días tratando de lograr hacer su declaración de importaciones y retirar la mercancía”.

Señaló que esta situación implica más costos en tiempo y dinero para las importaciones, pues desde Analdex se estima que los extracostos en los ítems de bodegaje, transporte y agenciamiento, puede sumar los $50 mil millones de pesos diarios, “llevamos ya dos meses en esto, el costo que ha pagado el sector importador es de $3 billones de pesos en total”.

Posibles soluciones

Díaz destacó que hasta el momento no hay solución, “recurrimos a la Procuraduría, pedimos acompañamiento y tuvimos una reunión junto con la Dian este martes 9 de enero y vamos a tener otra el martes 16, en la primera, la DIAN se comprometió a presentar un plan de contingencia y protocolos para que la gente sepa qué tiene que hacer y definir un plan para salir del problema, así como establecer unas fechas”, sin embargo, dijo que hasta la fecha no se ha presentado nada.

Golpe a la competitividad

De otro lado, manifestó que las demoras y las fallas en la página web de la Dian va a golpear de manera negativa la competitividad del país, “ya hemos perdido puestos en el ranking y esto nos va a afectar aún más porque los procesos de desaduanamiento y despacho de mercancías que estaba en tres días, se prolongará mucho más”, con lo cual, advierte que es un golpe para la competitividad del aparato productivo nacional.