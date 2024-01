El Secretario de Salud Gerson Bermont aseguró que la UPI La Rioja debe cerrar

Bogotá

En una rueda de prensa el Secretario de Salud, Gerson Orlando Bermont habló del caso del niño indígena Emberá que murió en la Unidad de Protección Integral La Rioja por dificultades respiratorias diciendo que el niño murió a pesar de haber prestado todos los servicios para intentar salvar su vida.

“Nos informan los gestores que el niño presenta ya no solo un cuadro respiratorio sino de diarrea y vomito y es atendido en ambulancia e inmediatamente trasladado al Hospital Santa Clara, donde lo atienden en urgencias en la Unidad Pediátrica, y está 11 días en cuidados intensivos donde tristemente fallece”. Declaró Bermont.

Sobre el tema Bermont dijo que es consciente de la situación de los indígenas que llegan a lugares como la UPI La Rioja, pero que esta no debe de ser un sitio de vivienda para personas por las condiciones que hay en el lugar.

“Ese no es el sitio donde deben vivir seres humanos, estas no son condiciones en las que deben vivir seres humanos...Nadie debe estar en el parque, nadie debe estar en estos centro que no cumplen con las condiciones, no deben estar en La Florida, no deben estar en la Rioja, no deben estar en el Parque Nacional, ahí no viven seres humanos.” Agregó el Secretario de Salud de Bogotá Gerson Bermont.

Adicionalmente, el Secretario de Salud de Bogotá aseguró que la UPI La Rioja tiene que cerrarse y que no debería de existir.

“La Rioja se tiene que cerrar, donde La Rioja no puede existir, y elevamos el llamado al PMU Nacional donde esta el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional y por su puesto el Distrito a que se tomen soluciones”. Dijo el funcionario

Finalmente, el Secretario de Salud de la capital, Gerson Bermont reiteró que en estos lugares no debe de vivir ningún ser humano y que si esto sigue así, puede haber un riesgo de colapso en la infraestructura.