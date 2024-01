Amenazas de muerte contra líderes comunales en Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta amaneció este sábado en medio de las alertas que producen los mensajes amenazantes que recibieron cinco líderes comunales. La paz de los comunales se está acabando con el inicio de un nuevo año. El texto les pide a los representantes de las comunidades apartarse de sus cargos.

Un mensaje a través de Whastapp advierte que “el plomo de nuestros fusiles no alcanzará para sus cuerpos de lucha de apoyo a la extrema derecha”.

En diálogo con Caracol Radio una de las personas intimidadas dijo que “nos preocupa algunas amenazas que se han dado en las últimas horas, nos declaran objetivos militares a los integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Guaimaral pues nos preocupa mucho porque nuestra labor social y comunitaria siempre es por el beneficio de todos”.

Destacó que “en ningún momento he hecho mal a la comunidad, no le he hecho mal a otras personas, siempre pues atento a servir y conseguir ayuda para que el barrio siga progresando y mejorando, para que esa persona pueda conseguir ese favor que nos hacen a diario. La gente va a nuestras casas a hacer propuestas y nosotros en la mayoría de las oportunidades la materializamos. Esto nos preocupa”.

Advirtió que muchos están pensando en abandonar sus cargos por miedo a represalias por parte de las personas que están detrás de estas amenazas. En las últimas horas algunos de estos líderes estuvieron presentes en las protestas que se realizaron en la ciudad de Cúcuta en donde se pedía mayor protección para ellos, esto luego de la muerte de uno de sus líderes en Atalaya en hechos ocurridos en la última semana.