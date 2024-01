Se incrementa el precio del aguacate en Barranquilla

Caracol Radio realizó este viernes una visita en el sector de ‘Barranquillita’ y en varios locales mayoristas de frutas y pudo conocer que no se consigue el aguacate, que los pocos que llegan los venden en un alto precio y el precio de este producto puede oscilar entre los 6.000 a 13.000 pesos la unidad.

Los vendedores de este punto de la ciudad advirtieron que la sequía está jugando un papel en contra para que esta fruta llegue en menor proporción al centro de Barranquilla.

“Los mayoristas no lo traen porque está caro. Esa es la situación y todo el mundo no se le mide porque si el aguacate se madura mucho y no hay quien lo compre, ellos pierden plata”, dijo Dina Luz Castro, comerciante de aguacates.

Los comerciantes del centro de la ciudad esperan que a mitad del mes de enero mejoren las ventas.

LEA TAMBIÉN: Polémica por posible reactivación del cobro del peaje Papiros en Puerto Colombia