¿Piensa comprar apartamento? Tenga en cuenta los impuestos que tendría que pagar

En la emocionante búsqueda de adquirir un inmueble, es fundamental considerar todos los aspectos financieros asociados con la compra de este, pues los futuros propietarios deben comprender las obligaciones que podrían surgir en el proceso o buscar la asesoría de un profesional que se encargue de este.

Según los expertos de Asuntos Legales, hay un ahorro extra que se debe tener para cancelar autenticaciones, certificados, derechos notariales, entre otros.

La compra de un apartamento nuevo en Colombia es un proceso que implica una serie de trámites y gastos, que se aplican tanto al comprador como al vendedor.

Impuestos que tendría que pagar

Inmobiliaria Viventi, asegura en uno de sus artículos que los gastos que se deben tener en cuenta al momento de adquirir un apartamento serían los siguientes con su valor aproximado:

El impuesto de retención en la fuente: corresponde el 1% del valor del negocio* y siempre lo paga el vendedor de la propiedad.

corresponde el 1% del valor del negocio* y siempre lo paga el vendedor de la propiedad. El impuesto de registro: corresponde al 1.90% al 2% del valor del negocio* y siempre lo paga el comprador.

corresponde al 1.90% al 2% del valor del negocio* y siempre lo paga el comprador. Gastos Notariales: corresponde a un valor aproximado del 0.50% cuando es un negocio de pago de contado. Y de este valor el vendedor paga el 50% y el comprador el otro 50%.

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en la Notaría se debe pagar, por partes iguales entre el vendedor y el comprador, los gastos de escrituración correspondientes al 0,54% sobre el valor de la venta.

El ejemplo dado por Asuntos Legales para entender mejor es el siguiente:

“Si usted vende un inmueble en $100 millones, los gastos notariales (0,54% de esos $100 millones) serían de $540.000 aproximadamente, en donde el vendedor pagaría $270.000 y el comprador $270.000″, explican.

Tenga en cuenta que, si es con crédito hipotecario o leasing habitacional, se incrementan los gastos de escrituración. Además, es la resolución No 0691 del 2019 del Supernotariado la que fija las tarifas notariales y estas varían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Adquirir un apartamento es un paso emocionante, pero es esencial estar bien informado sobre los impuestos asociados para evitar sorpresas desagradables en el proceso o a última hora, así podrá tomar decisiones financieras más sólidas y garantizar una transacción inmobiliaria más exitosa y rentable.

¿Cómo comprar una vivienda en el 2024?

Desde Super Propietarios explicaron en uno de sus videos que hay dos opciones:

1. Vivienda nueva sobre planos

En esta se puede comprar cuatro tipos de vivienda que se clasifican según su equivalencia en salarios mínimos y son las siguientes:

Vip

Viviendas de interés prioritario que van hasta los 90 salarios mínimos del año de escrituración. En este tipo de vivienda si aplica a subsidios, los puede sumar. Normalmente le van a pedir un crédito del 70% y el saldo serán recursos propios que los puede diferir según el numero de cuotas que tenga la constructora.

Los precios van desde $117 millones, con entrega 2024, a los $155 millones, entregas 2027.

VIS

Viviendas de interés social que van hasta los 135 salarios mínimos si queda ubicada en ciudades o municipios menores a un millón de habitantes; o los de 150 salarios mínimos si quedan en municipios mayores a un millón de habitantes.

En este tipo si aplica a subsidios se pueden sumar, normalmente le van a pedir un crédito hipotecario del 70% y el saldo serán recursos propios que los puede diferir según el número de cuotas que tenga la constructora.

Precio para los de 135 salarios van desde los $175 millones, entregando en 2024, a $233 millones, entregando en 2027.

Precio para los 150 salarios mínimos va de $195 millones, entregando en 2024, a $259 mil, entregando en 2027.

RU

Renovación urbana que van hasta los $175 millones de pesos, no acepta subsidios, pero hay un proyecto de ley que busca quitar este requisito. Igual que los anteriores, pedirán un crédito hipotecario del 70% y el saldo serán recursos propios.

Los precios van desde los $227 millones, entregando en 2024, a $300 millones, entregando en 2027.

No vis

Su precio es superior a los 135 o 150 salarios mínimos, según su ubicación. No reciben subsidios y usualmente también piden un crédito hipotecario del 70% y el saldo serán recursos propios. Los precios van desde los $175 millones para los municipios que tienen menos de un millón de habitantes y de $195 millones al infinito en ciudades que tengan más de un millón de habitantes.

2. Viviendas usadas

No reciben subsidios, no están en salarios mínimos, no hay plazo ya que es de entrega inmediata. Se debería tener el 30% de ahorrado y el $70% en crédito hipotecario. Además, en estas existe variedad de precios.