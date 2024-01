“No queremos más violentadores en el Gobierno del Cambio”: Alexandra Vásquez sobre Morris

Colombia

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, se sumó al llamado que han hecho otras congresistas al Gobierno y en particular al presidente Gustavo Petro para que que se tomen medidas frente a las recientes denuncias por acoso sexual en contra de Hollman Morris.

De acuerdo con la representante, no se puede seguir guardando silencio frente a este caso de violencia.

“Como representante de un verdadero cambio no podemos seguir guardando silencio ante las graves denuncias que hay en contra de Hollman Morris, que no son nuevas y que involucran a varias mujeres que dicen haber sido violentadas y acosadas por él. Lo que está mal, está mal y punto, no podemos borrar años de luchas progresistas siendo selectivos con nuestra indignación ante casos de violencia”.

Vásquez añadió que no es la primera vez que se conocen este tipo de denuncias en contra de Hollman Morris, subgerente de RTVC, e indicó que la violencia que él ejerce es sistemática.

“La violencia que ejerce es sistemática y no tendrá más nuestro silencio.Hay que escuchar a las víctimas y pedirle al Gobierno Nacional que tome acciones ante estos graves señalamientos. No queremos más violentadores en el Gobierno del Cambio”.