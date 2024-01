“No descarto tomar acciones legales” Hollman Morris responde a denuncias por acoso laboral

Colombia

Esta tarde Hollman Morris, subgerente de RTVC, respondió a través de su cuenta de X a las recientes denuncias por acoso sexual y laboral que se han registrado por parte de trabajadoras del Sistema Nacional de Medios Públicos en su contra. Aseguró que estos no son los primeros ataques en su nombre y probablemente, tampoco serán los últimos.

“Durante más de 30 años en este país, he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecución criminal, titulares que me achacan delitos, y hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación, nunca he estado frente a un juez de la República”.

Indicó que dichos ataques están relacionados con sus convicciones políticas y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que ha realizado a lo largo de su carrera, así como las denuncias que realizó sobre el proyecto del metro elevado de Bogotá y en defensa de la ciudad.

“Tengo la claridad de que estos ataques, no de ahora sino de siempre, tienen que ver con mis convicciones políticas de toda una vida, en la denuncia a la barbarie y violación de DDHH, tiempos hermosos en @Contravia, en la defensa de las víctimas, también en la defensa de mi Bogotá querida y las denuncias al proyecto del metro elevado corrupto y siempre por la convicción de convertir a la TV y Radio pública en medios promotores de la paz y la defensa de los DDHH en Colombia”.

Añadió, que a pesar de los ataques recibidos en su contra, mantendrá sus convicciones, su posición editorial frente a múltiples hechos coyunturales y seguirá “luchando por un país progresista”.

“Tengan la seguridad de que por más ataques bajos y ruines que llevaron a mi papá a la tumba, que hoy destrozan a una familia, ponen en riesgo la vida de mis hijos y la mía, no renunciaré a mis convicciones de toda una vida, seguiré luchando por un país progresista, seguiré manteniendo mi posición editorial ante lo que ocurre en Palestina que es un genocidio, y continuaremos a través de Señal Colombia transmitiendo las audiencias de la @JEP_Colombia, para convertirla en la gran ministra de la educación para la paz y la justicia social de Colombia”

Ante los ataques recientes a mi buen nombre en las últimas horas, solo quiero decir, ni serán los primeros ni serán los últimos.



Durante más de 30 años en este país, he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecusión criminal, titulares que me achacan… pic.twitter.com/9Fs1Jn0won — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) January 12, 2024

Sumado a esto, en otro de sus trinos, Morris respondió ante la solicitud de la Procuraduría para que el Comité de Convivencia tome acciones rápidas frente a los hechos y aseguró que se le está violando el debido proceso.

“Es claro que soy juzgado ante la ‘justicia y tribunales mediáticos’ antes de que se me garantice el derecho al debido proceso. Se hacen públicas las supuestas denuncias para evidentemente NO garantizar la reserva que EXIGE la ley y llevarme al escarnio público.”

4. Es claro que soy juzgado ante la 'justicia y tribunales mediáticos' antes de que se me garantice el derecho al debido proceso.

Se hacen públicas las supuestas denuncias para evidentemente NO garantizar la reserva que EXIGE la ley y llevarme al escarnio público. — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) January 12, 2024

El subgerente de RTVC agregó que no hay garantías en el proceso y señaló que no descarta tomar acciones legales frente a la situación.

“Así las cosas, yo considero que no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia. Este escenario me lleva a no descartar tomar acciones legales por la violación al debido proceso”.