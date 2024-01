“Mano derecha de Carrillo está en el sindicato para evitar despido”: concejal De Bedout

Medellín

El concejal Alejandro De Bedout denunció en la corporación que la mano derecha de Jorge Carrillo se metió a uno de los sindicatos de EPM para evitar que fuese despedida de la compañía.

Se trata de la señora Rosa Margarita Rodríguez, jefe de relacionamiento local de la compañía y según el corporado, al igual que el de María Camila Villamizar, su cargo fue creado a la medida por su estrecha relación con el exgerente de EPM.

“Un acuerdo burocrático entre Carrillo y Quintero. A sus dos manos derechas les crearon un puesto bajo la modalidad de referidos por el gerente. María Camila ya salió, pero el problema que tenemos con Rosa. La señora se inscribió en diciembre nada más y nada menos que en un sindicato creado por ustedes, en EPM para no poderla despedir porque están en plena negociación. Una señora de Bogotá que llega hoy de vacaciones, que no quiere ir a la empresa y solicitó que la dejaran en teletrabajo porque no es capaz de ir a dar la cara. Esto es una falta de respeto con Medellín, con la ciudadanía”, expresó con indignación el concejal.

El sindicato al que hace referencia el corporado es Sintraelecol, Sindicato de Trabajadores de Energía de Colombia, que tiene presencia en todo el país y que entre otros, vela por los derechos de los empleados, sobre todo sus afiliados del Grupo EPM.