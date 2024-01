Gremio de mototaxistas desmiente tarifa mínima de cuatro mil pesos en Cartagena

Cartagena

A través de redes sociales empezó a circular una información que indicaba que el gremio de mototaxistas estipuló que la tarifa mínima para el 2024 en Cartagena es de cuatro mil pesos. Las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos ciudadanos consideraron costoso ese valor de la carrera por un trayecto corto.

Caracol Radio habló con Dairo Arévalo, integrante del Comité Antidecreto, quien desmintió el valor de la supuesta tarifa mínima. El líder del gremio explicó que no existen valores fijos de las carreras, teniendo en cuenta que el mototaxismo es un medio de transporte que no está oficialmente legalizado por el Gobierno Nacional.

“Como el mototaxismo no ha sido formalizado no puede existir estipulación de tarifas, ni siquiera estamos avalados por el Ministerio de Transporte ni ninguna autoridad gubernamental. Todo son difamaciones y corrillos de calle, no existe ninguna tarifa mínima definida”, manifestó Arévalo.

El líder del Comité Antidecreto señaló que los precios de las carreras se dan por un acuerdo entre el pasajero y el conductor.

“Los valores de los trayectos se dan porque el pasajero hace un común acuerdo con el conductor de la moto y allí pueden estipular el precio. Existen trayectos que no valen los 4 mil pesos porque son muy cortos y hay otros que cuestan más más porque son muy largos”, argumentó.