Cucuteña acompañó expedición en la Antártida

Cúcuta

Jenny Lizbeth Parada Gutiérrez es una cucuteña que tiene el papel de ser investigadora científica de la dirección general marítima y fue una de las expertas que acompañó la expedición número cuatro Almirante Tono que llegó a la Antártida, que tenía como finalidad realizar una investigación tomando muestras de agua en el continente blanco.

La meta, según la joven, fue identificar la interacción que hay en las aguas colombianas y la Antártida para poder entregarle al país resultados y les permita crecer al proceso investigativo.

Insistió en que “es algo que un cucuteño no se lo imagina. Yo por lo menos no me esperaba llegar hasta allá. Estábamos sometidos allí a condiciones extremas, entonces también aprende uno a conocer otra cara de uno mismo, van personas de otras partes del mundo y de Colombia, es una experiencia bastante enriquecedora y maravillosa”.

Sobre los hallazgos, destacó que “nosotros estuvimos navegando 84 días, básicamente son tres meses. Un mes bajando desde Cartagena hasta la Antártida, en la Antártida nos demoramos un mes recogiendo muestras de agua en el estrecho de Gerlache, entre 20 y 30 estaciones, y otro mes regresado nuevamente hacia Cartagena”.

Detalló que el objetivo del proyecto de investigación en el que participaron sirvió para encontrar información base en el estrecho de Gerlache, con variables fisicoquímicas, biológicas, meteorológicas, ver el estado de contaminación que es donde se encuentran establecidas las bases, de muchos países que ya realizan investigaciones.

La joven insistió en que seguirá buscando dejar en alto el nombre de Cúcuta y quiere llegar más lejos con sus investigaciones.