Ministerio de Trabajo requirió a la ESE Santiago de Tunja por situación de trabajadores

Tunja

Luego de que al menos ocho trabajadores denunciaran que no les fueron renovados sus contratos para este año 2024 con la empresa temporal que suministra el personal a la ESE Santiago de Tunja, al parecer, por haber participado en las recientes movilizaciones exigiendo el pago de sus salarios atrasados; el Ministerio de Trabajo le confirmó a Caracol Radio, que la ESE fue requerida en medio de la apertura de investigación que adelanta.

“Los primeros días de enero nos llegaron varias quejas de trabajadores de la ESE, en este caso trabajadores que estuvieron dentro de las reclamaciones de sus derechos salariales y su prima de navidad, y encontramos que no se les renovaron los contratos de trabajo (…) por eso el Ministerio inició nuevamente una etapa de diálogo con las tres partes (ESE Santiago de Tunja, empresa temporal y trabajadores) para evidenciar qué es lo que ha venido pasando (…) decidimos requerir a la ESE y a la empresa de servicios temporales para que alleguen de forma inmediata la nómina de trabajadores del mes de enero, tanto de la ESE Santiago de Tunja, como de la empresa de servicios temporales, para determinar si hubo o no justa causa frente a la no renovación de contratos para estas personas”, explicó Javier Bayona, delegado territorial del Ministerio en Boyacá.

Según el funcionario, la justificación que ha manifestado la entidad de salud para la no renovación es que debieron hacer recorte de personal debido a su crisis financiera.

“Nosotros como Ministerio queremos ahondar sobre si efectivamente fue injusta la no continuidad de contratos o fue un recorte de personal como lo expuso el gerente de la ESE Santiago de Tunja, donde afirmó que porque están en déficit presupuestal tuvieron que hacer ese recorte (…) estamos investigando para determinar si es cierto o no, lo que nos dice el gerente”, indicó.

Aseguró que no es la primera vez que el Ministerio debe intervenir para establecer si han sido violados o no los derechos de trabajadores en la ESE, en menos de un mes han tenido que intervenir en situaciones asociadas a prácticas de presunta vulneración.

“El tema de la ESE Santiago de Tunja es un tema complicado, hemos evidenciado la problemática que ha existido entre los trabajadores en misión, la empresa ESE Santiago de Tunja y la empresa de servicios temporales. En el momento en el que tuvimos conocimiento de las movilizaciones que hicieron los trabajadores con fundamento en la reclamación de sus salarios, el Ministerio de Trabajo tomó la medida de conformar una mesa inicialmente convocando a las tres partes para lograr que se determinaran cuáles eran las vulneraciones que se habían cometido con estos trabajadores, en esa mesa de diálogo se evidenció que la ESE adeudaba 1.500 millones de pesos a la empresa de servicios temporales por la contratación de suministro de personal, es ahí donde la empresa de servicios temporales acude a los buenos oficios del Ministerio porque ellos no pudieron pagar el mes de noviembre, el mes de diciembre y la prima de navidad como lo estipula la ley porque había un incumplimiento por parte de la ESE (…) hubo un préstamo que les hizo la alcaldía de los 1.500 millones de pesos para ponerse al día, lo cual se firmó en acta de compromiso y se cumplió”, explicó Bayona.

Luego del pago de dichos salarios, ahora el Ministerio vuelve a intervenir para determinar si se vulneraron o no los derechos de los trabajadores a los que no se les renovó el contrato este año y que habían participado en las movilizaciones.

La ESE Santiago de Tunja tendrá quince días para hacer llegar al Ministerio, la documentación y la información que fue requerida.