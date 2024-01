Ecuador: los problemas para sostener el estado de Guerra contra el terrorismo

Pese a la rápida respuesta tomada por el gobierno de Daniel Noboa para contener la crisis por violencia que se viene agravando hace meses y que finalmente estalló en el inicio del año 2023, desde el Ecuador se perciben dos aspectos que limitarían la lucha efectiva contra los grupos ilegales que van desde pandillas hasta organizaciones criminales concentradas en terrorismo o narcotráfico.

Casi no hay plata

Uno de los puntos clave de la campaña presidencial del 2023 se concentró en que el candidato ganador debía estar en capacidad de dar una vuelta a la tendencia y hacer que gradualmente el país volviese a recuperar la inversión y hubiese mayor estabilidad financiera para sacar adelante distintos proyectos.

Ante la necesidad de responder a la crisis de violencia, es más sencillo que el dinero “se evapore” y sobre esto habló Fausto Ortiz, exministro de Economía del Ecuador, con Ecuavisa resaltando que “la parte de la liquidez es la relevante porque la parte presupuestaria no es un problema, el problema está en el efectivo porque tengo que darle el dinero al jefe de la unidad para que vaya a tanquear”.

Este primer obstáculo estaría parcialmente superado por cuenta del respaldo y apoyo internacional tanto con recursos como con la movilización de tropas, países como Argentina y Brasil han anunciado que, si Ecuador lo necesita, enviarán sus tropas para combatir el terrorismo en las calles.

Reforma carcelaria necesaria

Si la respuesta gubernamental se da de manera correcta y todo ocurre como se planea, todos los delincuentes son detenidos, enjuiciados y enviados a prisión, pero la situación de violencia volvería a repetirse tarde o temprano dado que el sistema penitenciario que permitió estos brotes de terrorismo y violencia seguiría intacto.

Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios de Ecuador, lamentó que con el pasar de los años han pasado de entidad a entidad y ningún estamento del Estado ecuatoriano ha sido capaz de organizar efectivamente su trabajo.

“Nosotros manejábamos armas, pero en el 2021 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vaya usted a saber por qué hicieron eso o por qué se tomó esa decisión y vean ahora las consecuencias”, lamentó Ordoñez.

El presidente de la Asociación agregó que a la situación de guardias desarmados se suman más problemas para ellos “uniformes no hay, equipos no hay, logística no hay, buenos salarios no hay” y tampoco señales de mejoría para los encargados de controlar la situación carcelaria.

Teniendo en cuenta esta situación se hace un llamado a una reforma carcelaria y penitenciaria para que las prisiones funcionen de manera correcta, en caso de que esto no ocurra, es más probable que ocurran más fugas, más motines y más estallidos violentos.