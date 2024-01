2 exfuncionarios de la Alcaldía de Envigado aterrizan en la Contraloría

La Contraloría de Medellín respondió a la denuncia ciudadana sobre los cambios en los requisitos para aplicar a los puestos en la entidad.

Caracol Radio conoció recientemente la denuncia del veedor Daniel Salazar, quien advertía sobre la aparente fusión de la experiencia laboral y los estudios como requisito para aplicar a ciertos cargos públicos en la Contraloría Distrital.

Además, el ciudadano había mencionado que, al parecer, a la entidad iban a llegar exfuncionarios de la pasada Alcaldía de Envigado. En efecto, se conoció que a la Contraloría Distrital llegaron:

-Nicolas Arenas Henao, exsecretario de Medio Ambiente de Envigado, será el nuevo Contralor Auxiliar de Telecomunicaciones

-Jorge Alejandro Uribe Rodríguez, exgerente del INDER Envigado, llegará al cargo de Contralor Auxiliar adscrito a la Subcontraloría

-Jorge Hugo Elejalde López, ex alcalde de Frontino.

En Caracol Radio, como corresponde hacer en la búsqueda del equilibrio informativo, consultamos al contralor Pablo Garcés, quien en un comunicado manifestó:

“No se cambiaron requisitos para proveer cargos de la Contraloría Distrital de Medellín, lo que se hizo con la adopción de dicho acto administrativo, fue hacer uso de una prerrogativa que otorga la Ley, para promover en algunos casos, talento humano mejor calificado. (…) No es fusión entre experiencia y estudios, como lo señala el denunciante, toda vez que la aplicación de lo señalado en la norma exige que los requisitos establecidos en el manual no sean ni disminuidos ni aumentados”.

El exconcejal Alfredo Ramos indicó que en el tiempo en el que fue miembro de la Corporación, no era extraño ver cómo repartían, aparentemente, los cargos de la Contraloría Distrital.