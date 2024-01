Vecinos de la urbanización La India, sector 13 de junio, piden pavimentación de su calle

Residentes de la urbanización La India, sector 13 de junio, denunciaron ante los micrófonos de Caracol Radio el mal estado de la calle principal, donde residen niños y adultos con discapacidades, a quienes se les ha dificultado la movilidad.

“Nos cansamos con Dau y nunca hizo la gestión. No sé cómo es que dice que dejó tanta plata y no nos pavimentó la calle. Tenemos la confianza en el nuevo alcalde, le pedimos que nos ayude porque nunca nos hemos visto apoyados por parte de la Alcaldía y necesitamos la pavimentación de la calle porque se han presentado muchos accidentes y los taxistas no nos quieren traer”, dijo José Luis Fontalvo, presidente de la JAC.

La comunidad, conformada por 350 familias, además manifiesta que “vamos a irnos a vías de hecho, ya no vamos a pagar los impuestos y vamos a bloquear las vías principales porque ya nos cansamos”.

Igualmente, comentaron que otra problemática que los viene afectando es los constantes atracos que se presentan en la zona, por eso hacen un llamado a las autoridades para hacer más presencia.