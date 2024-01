Se encadenaron frente a la Nueva EPS de Puerto Boyacá

Tunja

Varias enfermeras y familiares de pacientes afiliados a la Nueva EPS en Puerto Boyacá decidieron volver a protestar encadenándose en las instalaciones de la IPS MTD (Medicina, y Terapia Domiciliaria) que presta los servicios a la entidad de salud y que, según ellos, no les ha cumplido con el pago de salarios.

Yovanna Torres, una de las afectadas denunció en Caracol Radio.

“Estoy acá en la Nueva EPS amarrada desde las 5:30 de la mañana debido a que la IPS MTD no ha cumplido con nuestros derechos que son los pagos de honorarios, somos enfermeras domiciliarias, nuestros pacientes están descubiertos, no tienen el servicio de enfermería debido a que ya llevan dos meses que no nos pagan y venimos acá al Nueva EPS a que nos den una explicación”, dijo.

#Video | "Estoy aquí en la @NuevaEPSOficial, amarrada desde las 5:30 de la mañana" dice Yovanna Torres.



Enfermera que denuncia demoras en los pagos por cuenta de una de las IPS que presta servicios a la @NuevaEPSOficial en Puerto Boyacá.@MinSaludCol @CarlosAmayaR @SSaludBoyaca pic.twitter.com/PTeFVDyUKY — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 10, 2024

Otra de las denunciantes que permanece encadenada, afirmó: “Es una situación que ya habíamos vivido desde Junio del año pasado, la Nueva EPS que contrata con MTD y a mí me parece una falta de respeto con nosotros los trabajadores porque nos dejaron sin sueldo y nuestros hijos no tuvieron un regalo o para un compartir con ellos ni nada de eso, ya entramos para más de dos meses porque el mes de diciembre se acabó”.

Serían al menos 60 trabajadores de la salud, los que actualmente denuncia la falta de pago de salarios y tendrían a cargo la atención de más de 48 pacientes.

“Somos como 60 trabajadores de la salud con MTD y a todos nosotros nos deben, hay compañeras que en este momento no tienen como darle un plato de comida a sus hijos porque nosotros dependemos de este sueldo”, explicaron.

La condición de salud de los pacientes, según, los familiares y enfermeros, es compleja, de ahí la necesidad del servicio en el domicilio.

“Hay pacientes muy delicados, con oxígenos de bomba, pacientes con microcefalia, pacientes postrados en cama, con diálisis, etc”, reiteraron.

A esta hora al menos 15 personas permanecen en encadenadas en las instalaciones de la nueva EPS de Puerto Boyacá a la espera de las autoridades.