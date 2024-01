Frank Castañeda tuvo ofertas del exterior, pero llegó a Santa Fe: estas fueron sus razones

Independiente Santa Fe ha protagonizado un interesante mercado de fichajes de cara a la temporada 2024. Desde la directiva el objetivo es recuperar el poderío en la Liga y para ello ha reforzado todas las zonas del campo. Desde ya, el hincha cardenal se ilusiona con lo que pueda pasar tanto en el campeonato local como en la Copa Colombia.

Una de las contrataciones más sonadas, no solo en el club sino en el FPC, fue la de Frank Castañeda, quien habló en El Alargue de Caracol Radio sobre las motivaciones que lo llevaron a decidir volver al país, hizo público su agradecimiento con el hincha de Santa Fe por el apoyo recibido en tan solo unos días y dio a conocer cuáles son sus objetivos en la Liga.

El experimentado mediocampista se refirió además a su experiencia por el Indonesia y Viejo Continente, periodos que le permitieron sumar experiencia y madurar en todas las facetas del juego.

Castañeda, de 29 años y nacido en Cali, empezó a dar de qué hablar desde hace unos años, cuando capitaneó al sorprendente Sheriff Tiraspol en la Champions League 2021-22, cuadro que hizo historia al vencer en el mismísimo Santiago Bernabéu al Real Madrid.

Regreso al país

Negociación con Eduardo Méndez para volver: De un tiempito para acá venía pensando en regresar al país, para estar un poco más cerca de mi familia. Se me dio la oportunidad de terminar el contrato en Polonia, que era donde estaba anteriormente, y ahí empecé algunas conversaciones con el presidente de Santa Fe. Nos empezamos a poner de acuerdo en algunas cosas de los temas contractuales. Al final tomé esta linda oportunidad y en este club tan grande como lo es Santa Fe. Agradecido también por esta oportunidad de volver al fútbol colombiano.

Sueño de hacer historia: La verdad, sí tenía ofertas por fuera. Obviamente podía, en caso de que quisiera, quedarme en el club en donde estaba jugando. Fue un tema de ese sueño de poder hacer un nombre también acá en Colombia, de poder venir a aportar a la Liga y demostrar. Muchas veces la gente te ve por fuera y quizás no te conoce o no te ha visto jugar. Es una linda oportunidad para demostrar y hacer algo grande aquí en Colombia.

Basta experiencia internacional

De Colombia al exterior rápidamente: Cuando llegué la primera vez a Eslovaquia fue una linda oportunidad, porque pues no tenía mucho nombre en Colombia por el tema de que estaba en la B con Orsomarso, un equipo que apenas venía ascendiendo en la segunda categoría. Apenas me sale esa oportunidad, no lo pienso dos veces porque creo que tenía que empezar a hacer una carrera y un nombre por fuera. Lo conseguí en todos estos clubes donde tuve paso. Después fue el Sheriff, donde me di a conocer un poco más y ya más tarde buscaba dos posibilidades: quedarme en un equipo top de Europa, pues no de los más grandes, pero sí un equipo que siguiera compitiendo en las fases de la Champions y en una buena Liga; no pude encontrar ese camino y me tocó irme por el camino del tema de económico, ahí fue cuando encontré lo de Tailandia, que llegué al club más grande de allá y estuve media temporada, donde pude hacer buenas cosas y buenos números. Ahí me regresé a Polonia.

Lo logrado con el Sheriff queda en el pasado: Eso fue un lindo recuerdo, pero creo que eso ya es pasado. Ahora estamos acá en Santa Fe y estoy a disposición de lo que quiera el profe.

Crecimiento profesional: Cada una tiene su cultura diferente y creo que todas esas culturas te van forjando te van formando para crecer como jugador. Traigo una mentalidad muy diferente a la que tiene el jugador de acá y eso me suma a mi favor porque toda mi carrera la hice por fuera.

Anécdota: En Tailandia, cuando hicimos la pretemporada, no se hace muy fuerte, sino que te llevan casi que a pasear por las playas que tienen por allá y uno como jugador, que viene acostumbrado a otras cosas, se te hace como difícil entender. Tú estás esperando que te revienten, que te saquen todo y llegas allá y vas es de paseo. Esas cosas por ahí te sorprenden.

Sueño de hacer historia con Santa Fe

Virtudes futbolísticas: Mis cualidades son jugar de media punta o extremo por izquierda. Ya llevo dos entrenos acá y por ahí el profe también me ha ensayado en las dos posiciones, así que espero poner todos los goles porque me gusta ser goleador, asistidor, desequilibrante y poner todo eso ahora acá.

El club debe dar un salto de calidad: El semestre pasado fue muy complicado porque no se logró clasificar a los ocho y creo que el club tiene esa sed de estar peleando siempre arriba, de ser protagonista y por eso ha tomado ese riesgo de haber traído muy buenos refuerzos. Creo que el equipo se ha armado bastante bien y eso es lo que queremos ahora, que el equipo esté donde se merece, peleando los primeros puestos, siendo protagonistas. Nos estamos trabajando muy bien para que esto pase, porque han apostado bastante por todos nosotros, los que venimos de otros equipos, y bueno es una linda oportunidad.

Buen trato: Con el trabajo del profe y con los jugadores más experimentados que estamos acá en el club, creo que hemos ido conformando una familia, nos hemos ido conociendo el transcurso de los entrenos. Llevo muy poco acá, prácticamente tres entrenamientos, pero me ha recibido muy bien todo el cuerpo técnico, desde los masajistas, los utileros, la parte administrativa, todos. Creo que eso es fundamental a la hora de encarar la competencia, que desde el principio te brinden esa confianza, todos esos factores suman para que las cosas salgan bien.

Agradecimiento con la hinchada: Me sorprendió el afecto y apoyo que me ha brindado el hincha de Santa Fe. Soy consciente de que el hincha tiene muchas ganas de ver al equipo bien y cuando lo traen a uno se ilusionan. Espero poderle responder a todos los que confían en mi trabajo.

Primeros pedidos del DT: El profe tiene clara la idea de juego que manifiesta. Le gusta ser muy intenso, que estés presionando y recuperar lo más pronto posible. En lo poco que llevo en el club, me pide que haga lo que yo sé hacer. Que me suelte, porque tampoco quiere ponernos muchas cosas en la cabeza, sino simplemente cumplir en lo táctico y ya cuando tengas el balón que pongas tu puntico, lo que te hace diferente.