En Colombia, las centrales de riesgo son entidades que recopilan y almacenan información sobre el comportamiento crediticio de las personas y empresas. Esta información se utiliza por las instituciones financieras para evaluar el riesgo de otorgar un crédito a un solicitante.

Los motivos por los cuales una persona puede ser reportada en una central de riesgo en Colombia son por mora en obligaciones con entidades financieras, uno de los más comunes; por demora en el pago de una obligación; fraude o estafa; incumplir con un acuerdo de pago o declarar insolvencia.

La persona que es reportada puede tener consecuencias como la dificultad para obtener un crédito, un pago de un interés más alto o el pago de una mayor prima de seguro, por tener dicho reporte negativo.

Es importante tener en cuenta que las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se encuentra en su reporte de crédito. Si una persona considera que la información que se encuentra en su reporte de crédito es incorrecta, puede solicitar a la central de riesgo que la rectifique.

¿Cuánto tiempo dura reportada una persona que tiene mora de 2 años?

Según la ley colombiana, una persona que tiene mora de 2 años o más será reportada negativamente en las centrales de riesgo por un periodo de hasta 8 años, contados a partir de la fecha de pago o extinción de la obligación.

Este plazo se redujo con la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que venció en 2022, luego de la pandemia. Sin embargo, el pasado 28 de noviembre se aprobó en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley ‘Borrón y Cuenta Nueva 2.0′, que tiene como propósito mejorar el historial crediticio de los colombianos.

Las principales centrales de riesgo del país son Datacrédito, Experian, Transunión -CIFIN y Procrédito, entidades que son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

Según el artículo 13 de la ley 1266 de 2008 y modificado por la ley 2157 de 2021, toda la información que haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y todos los datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones se regirá por un término máximo de permanencia, una vez vencido deberá ser retirada de los bancos de datos del operador, de forma que los usuarios no puedan acceder a ella.

¿Las deudas vencen?

Según el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, las deudas no se vencen, estas existirán, aunque hayan prescrito y seguirán generando intereses, aumentado el valor final de la deuda. Sin embargo, hasta que el deudor no sea demandado por la entidad o persona con la que se tiene la deuda, la deuda no podrá ser declarada prescrita, así trascurran más de diez años.

Entonces, la exigencia de pagar o no una deuda en el país dependerá de la existencia de una sentencia judicial que así lo haya declarado.