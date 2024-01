¿Cuánto es la quincena del salario mínimo 2024? Incluye auxilio de transporte y descuentos

Luego de casi un mes de negociación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, en la llamada Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2024 se terminó definiendo por decreto, dada la falta de acuerdo entre las partes.

El pasado 29 de diciembre de 2023, el Gobierno Nacional anunció el decreto con el que se aumentó el valor del salario mínimo en Colombia para este 2024, el cual quedó en un valor de 1′300.000 pesos y el auxilio de transporte en $162.000, tras un aumento del 12%.

Los parámetros económicos que se tuvieron en cuenta en esta negociación fueron el IPC y el PIB causado y el proyectado para el próximo año, el índice de productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

¿En cuánto queda la quincena del 2024 con auxilio de transporte y descuentos?

Tomando en cuenta el aumento que ubica el salario mínimo en $1′300.000 y el auxilio de transporte en $162.000, el salario mensual quedaría en $1′462.000, sin embargo, muchos trabajadores aún se preguntan cuánto será el total devengado, con los descuentos y aportes a la seguridad social.

De acuerdo con la Ley 1122 de 2007, que modificó el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, los aportes a la seguridad social corresponden al 12,5% del ingreso mensual. De este porcentaje, el empleador asume el 8,5% y el empleado el 4%.

En ese orden de ideas, los descuentos, correspondientes a la seguridad social, repartidos entre $52.000 por concepto de pensión y la misma cifra para la salud, quedarían en $104.000.

De acuerdo a estas cifras, el salario mínimo para los trabajadores en el 2024, con los descuentos correspondientes y el subsidio de transporte, sería de $ 1.358.000, por lo tanto, los trabajadores que devengan quincenalmente recibirán dos pagos de $679.000.

¿Qué aumenta con el salario mínimo?

En Colombia, el salario mínimo se ha constituido como una unidad de medida para fijar y establecer cobros, tarifas, sanciones, y precios de bienes y servicios.

Entre algunos de los servicios que subirán para este año y entre los que más destaca, está el de la compra de vivienda.

Las personas que deseen o esté en sus planes adquirir una casa en este 2024 por medio de subsidios, deberán asegurarse de que el valor de la vivienda deseada no supere los 135 salarios mínimos, y en el caso de interés prioritario, el valor no deberá ser mayor de los 90 salarios mínimos.

Pasando a otros servicios que también verán un aumento están, los seguros médicos y aportes, los servicios de trabajadores independientes, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), los servicios públicos, servicios veterinarios, aportes de pensión, la tarifa de buses intermunicipales y finalmente las multas de tránsito que también verán un alza en su costo para este año.