Crisis en Ecuador y Juegos Panamericanos: el arranque del 2024

Hora20 regresa con el análisis y el debate en el 2024, en este primer programa del año se analizó lo que han pasado en las últimas horas en Ecuador, la crisis de violencia y las decisiones del gobierno. También se habló de lo que ha ocurrido en estos primeros nueve días del 2024, el escándalo por los juegos Panamericanos, el rol del gobierno, lo que se juega Barranquilla, las decisiones que se toman y la reunión que tuvo lugar hoy.

Empezamos el año con una dura crisis de violencia en Ecuador, el país que cerró el 2023 con 8 mil homicidios pasa los primeros días del año por múltiples hechos de violencia: motines en seis cárceles, la fuga de alias Fito, el criminal más poderoso del país, líder de la organización “Los Choneros”. También se han registrado atentados con explosivos, la toma del canal TC Televisión durante una transmisión en vivo, el secuestro de siete policías, los tiroteos en el centro de Quito y la Universidad de Guayaquil, el caos en los sistemas de transporte ante los enfrentamientos en el metro y muchos hechos de violencia que han llenado de terror la vía de los ecuatorianos.

Ante este panorama, el presidente Daniel Noboa que no completa ni los dos meses en el poder, decretó el estado de excepción y toques de queda por dos meses, las clases han sido canceladas hasta el 12 de enero y, además, este miércoles se reconoció la existencia de un conflicto armado interno en el que faculta a las Fuerzas Militares a realizar acciones bajo los derechos humanos con el fin de controlar cerca de 20 organizaciones armadas, que según el decreto, empezarán a ser consideradas como organizaciones terroristas.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, abogada y exdirectora de Colombia Compra Eficiente, planteó que la crisis en Ecuador está relacionada con la ausencia de herramientas en la institucionalidad para implementar una política en seguridad, “no es un delito el porte de armas, no se interceptan comunicaciones en cárceles, hay una serie de ideas de protección de derechos humanos con los que no tienen una posibilidad de ir más allá en términos de conmoción interior o el decreto 111″. Agregó que es imposible recuperar en 16 meses la presencia institucional en el pacífico, “eso es difícil en estos cambios de gobierno e inestabilidad política, por un lado, está la mirada de desconocer problema de narcotráfico, pero también es el lio nuestro, es una lógica dura en esa zona, de Esmeraldas hacia arriba, lo mismo en Nariño, en Cauca, entonces esa realidad tiene que ver con presencia de la delincuencia organizada transnacional”.

Sobre los Juegos Panamericanos, dijo que hay poca seriedad, pues asegura que refleja la falta de planeación del gobierno que deja vencer los plazos, “no puedo creer que eso ocurra, tiendo a pensar en que es ineptidud y torpeza no tener una lista tareas que nos lleva a que la ciudad pierda la sede y que los deportistas colombianos pierdan la oportunidad”. Por último, dijo que ve desdén por lo técnico y la gestión pública.

Para Rafael Nieto, abogado, columnista, exviceministro de justicia, está claro que evitar enfrentar el problema de narcotráfico es un grave error porque ese error se paga en muerte, violencia e inestabilidad institucional, “ellos pensaron que el problema era de los vecinos, de Colombia y que a ellos no les afectaba y miraron a otro lado cuando se usaron puertos”. De otro lado, explicó que Ecuador es un Estado muy garantista, con lo cual, el mecanismo de decretar el conflicto armado interno es una forma de dar herramientas a las Fuerzas Militares para enfrentar la criminalidad, “no se requiere decir que estamos en conflicto y se aplica DIH y entonces uso las Fuerzas Militares, eso no funciona así, lo hacen por lógica de derecho interno para permitir que se enfrenten”.

En cuanto a los Panamericanos, dijo que es una muestra monumental de ineptitud y que se complementa con la idea de que al gobierno poco le gustaba el desarrollo de los juegos, “no se giró plata por ineptos, así como han girado dos o tres veces desde el Ministerio de Hacienda, pero en este caso fue que no giraron los $4 billones”.

Camilo Granada, consultor, politólogo, columnista y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, planteó que la crisis de seguridad en Ecuador se degrada poco a poco, pues recordó que viene de la crisis carcelaria del 2019 donde se desencadenaron importantes hechos, un asunto que ha trascendido al problema que se vive hoy, “la crisis también se generó en el 2013, una crisis que parte de ese año cuando matan a alias Rasquiña jefe de Los Choneros que fue detenido en Colombia, lo enviaron a Ecuador, quedó en libertad, lo asesinan y se implosionó el mercado criminal; a partir de ahí viene la guerra de bandas creciendo desde ese momento”. Resaltó que la política ecuatoriana ha estado muy fracturada y que el esquema político de ese país está permeado de polarización y parálisis institucional, “esto ha llevado a una incapacidad para lograr tener un consenso mínimo para enfrentar organizaciones”.

Lariza Pizano, periodista, politóloga y columnista en El Espectador, señaló que Ecuador hoy enfrenta lo que ya ha pasado en otros países como México, Guatemala, Colombia o Brasil, “recuerda también elementos comunes de esos países en que la lucha contra narcotráfico es tan violenta”. También destacó que los indicadores de violencia tienen que ver con un Estado incapaz, hay corrupción, hay cambios en el ejército, el terma carcelario, alta pobreza, inestabilidad jurídica y fragmentación de carteles; “hace 5 años había dos grandes organizaciones del narcotráfico, pero hoy son unas 22 y eso tiende a empeorar”.

Sobre los Panamericanos, dijo que el gobierno utilizó una excusa similar a lo ocurrido con la licitación de pasaportes, con lo cual, dice que la polémica no se da por un cálculo político, sino porque hay despelote en el gobierno, de un gobierno, que asegura, hay limitaciones del presidente, dificultades en la comunicación y poca planeación,

Desde Quito, Ana cristina Basantes, periodista en El País América y premio Roche 2021, señaló que la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador no es parecida a lo que estaba acostumbrado el país, de hecho, dice que es una situación nueva. “La escalada de violencia ha empezado a aumentar en los últimos tres días tras la fuga de Fito y a partir de este momento todas las acciones criminales han salido de control, el Estado no controla las principales zonas donde se dan atentados, a tal punto que varios policías que están resguardando la seguridad en diferentes barrios, han sido secuestrados por grupos de delincuencia organizado, hay imágenes que nos dejan preocupados como ciudadanos sobre cuál es el plan de Noboa para hacer frente a la crisis de seguridad”, pues recordó que el presidente dijo en campaña que tenía el Plan Fénix para reducir los índices de violencia que posicionan a ecuador como país con más número de muertes violentas, “pero el plan no se conoce, no se sabe de qué trata y el Ministerio del Interior ha dicho que estaba controlado, que incluso se bajaron índices de muertes violentas en zonas conflictivas, eso se desmorona, son días de terror”.