Condenan a la Nación a pagar millonaria multa por masacre de Riosucio

JUDICIALES

El Consejo de Estado condenó a la Nación por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1996 en el municipio de Riosucio en el Chocó, cuando grupos armados irrumpieron en esa zona causando la desaparición forzada de varios pobladores.

De acuerdo con los demandantes, la masacre de Riosucio contó con la complicidad de la Policía y el Ejército.

“La Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de dichas garantías en cuanto a sus deberes de respeto, por la desaparición forzada” señala el fallo condenatorio conocido por Caracol Radio.

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar la millonaria suma de dinero en concepto de reparación por perjuicios y daños a bienes constitucionales por las desapariciones que se registraron en 1996.

“Se fija la suma de $288.317 y de $1′740.000 por la segunda instancia, que cada una de las demandadas Policía Nacional y Ejército Nacional deberá pagar a la parte actora”.

El fallo señala que, el Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. “Manifestó que no estaba probada la falla en el servicio, toda vez que la fuerza pública dispuso de todos los medios a su alcance para contrarrestar la acción insurgente; además el ataque no era previsible, toda vez que no existía una alerta en ese sentido”.

En el documento también señala que, por su parte, la Policía solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. “Manifestó que el daño alegado se debió a la acción de grupos armados al margen de la ley y no de la Policía Nacional, lo que configuraba el hecho de un tercero. Agregó que el deber de protección a los ciudadanos era una obligación de medio y no de resultados”.