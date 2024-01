Se registró temblor con magnitud de 3.1 en Dabeiba, Antioquia

Medellín

Según el reporte de El Servicio Geológico Colombiano (SGC), este martes 9 de enero se dio un evento sísmico a la 1:29 p.m. en Dabeiba, Antioquia; con una profundidad superficial menor a 30 km.

De acuerdo con la información, aún no se han registrado pérdidas humanas o materiales, debido a este movimiento telúrico.

Lea también: Gobernación buscará judicializar a causantes de un incendio forestal en Bello, Antioquia

Sin embargo, este no sería el primer temblor que se presenta en el departamento pues, el domingo 7 de enero, el Servicio Geológico reportó 2 eventos sísmicos en el municipio de Uramita. El primero a las 3:14 a.m con una magnitud de 2.9 y el segundo a las 3:20 a.m. con 3.8 de magnitud.