Exasistente técnico del Junior: “Aspiro volver, hay técnicos que regresaron 13 y 14 veces”

Luis Muñoz Grau, exasistente técnico del Junior de Barranquilla, finalizó su vínculo con el conjunto tiburón tras salir campeón en el último semestre del fútbol colombiano. El colombiano de 64 años estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol hablando sobre su salida, cómo se dio y aclarando los rumores sobre una posible deuda.

“No me renovaron el contrato, lastimosamente. Son cosas del fútbol. Ya estamos bastante grandecitos y conocemos del tema y ahí estamos. Tristes por esa repentina decisión, pero tranquilo por todas esas cosas buenas que se han hecho en la institución”, aseguró ‘Lucho’ Grau sobre su salida.

Acerca de un posible retorno, el exasistente técnico afirmó que aspira volver, así como lo ha hecho Arturo Reyes y Julio Comesaña: “Aspiro volver a Junior. He regresado a Junior y hay entrenadores que regresaron 13 y 14 veces. Nuestro entrenador, que salió campeón, tuvo un retorno. Uno siempre aspira a cosas. Yo soy un tipo de institución y agradeceré toda la vida al Junior porque lo que yo soy se lo debo al Junior. Tengo 64 años, por lo menos trabajaré hasta los 70 si puedo. Lo que sí está claro es que entre Junior y Luis Grau nunca habrá un problema, de eso estoy seguro. Cualquier inconveniente que tenga, los resolveremos sin problema”.

¿Cómo le informaron?: La decisión la hace de forma formal, con un escrito y una carta donde dicen que no se renovará el contrato, lo que regularmente se estima. No hay explicaciones y tampoco las pedí. Los que hemos estado en el fútbol sabemos que son cosas que suceden y hay que aceptarlas como tal.

¿Cuál era su rol en el Junior?: Asistente técnico del Junior. Hacía parte del staff del cuerpo técnico de la institución.

¿Hay algún problema en la parte económica?: No hay ningún tipo de problema con Junior. Estoy gozando de mis vacaciones y acá estamos, disfrutando.

¿Es cierto que está peleando la pensión?: No he pensado siquiera en pensionarme. Yo tenía que haberme pensionado a los 62 años, pero ustedes se acuerdan de que estaba con Julio hace dos años y estaba dando la vuelta olímpica. Pasaré por la entidad que corresponde a revisar si tengo todas mis semanas cotizadas. Los que están pensionando saben que hay que hacer un recuento de semanas. Hay que revisar, pero te aseguro que no estoy pensando en eso. Pensionarse es bueno, pero es mejor trabajar. Si me pensiono seguramente no trabajo más en Junior.

