Hay Festival Colombia 2024 abre un espacio a la literatura

Cartagena

La literatura tendrá grandes momentos en el Hay Festival Cartagena. El reconocido escritor libio Hisham Matar, ganador del premio Pulitzer, hablará acerca de su más reciente novela Los amigos de mi vida con el británico Phillip Sands y el colombiano Juan Gabriel Vásquez; la novela histórica será protagonista en varias conversaciones como la de Javier Moro (Pasión India, El Sari Rojo) y Moisés Naím, o Julia Navarro, autora española quien hablará con Andrea Bernal.

Ambos tendrán un encuentro más cercano con sus lectores en el club de lectura con Margarita Valencia. Por su parte, en conversación con Kirsty Lang, André Aciman, autor del reconocido Llámame por tu nombre presentará Homo irrealis (2023), su más reciente obra en la que reflexiona acerca de su relación con la literatura universal.

Los escritores colombianos Héctor Abad y Jorge Franco presentarán sus más recientes trabajos. El primero hablará con Ricardo Silva Romero sobre Salvo mi corazón todo está bien, la historia de un sacerdote que recibe un trasplante de corazón. Y Jorge Franco, autor del clásico contemporáneo Rosario Tijeras, y ganador del prestigioso Premio Alfaguara de Novela por El mundo de afuera, presenta su más reciente trabajo, El vacío en el que flotas.

En 2022, el Hay Festival y el Museo Británico se aliaron para crear la antología editada por Felipe Restrepo, Volver a contar: escritores de América Latina en los archivos del Museo Británico, en el que un grupo de diez escritores indagó en las narrativas sobre el pasado a través de la colección de objetos latinoamericanos del Museo. Sobre esta obra versa la charla en la que participarán la escritora argentina Selva Almada, Philippe Sands (Francia/Reino Unido), Josefa Sánchez Contreras (México), Juan Gabriel Vásquez y la peruana Gabriela Wiener.

Por otra parte, en una interesante mirada desde los distintos orígenes, las conversaciones Sur a Sur abren espacios de encuentro entre las voces más innovadoras del sur global para compartir diferentes maneras de ver el mundo y soluciones no occidentales a los problemas que nos apremian.

En esos encuentros estarán el escritor In Koli Jean Bofane (Congo), autor de Matemáticas congolesas, con la escritora palestina Adania Shibli, autora de Detalle menor, quienes hablarán de literatura y libertad de expresión. Otro significativo encuentro se dará entre el congoleño; la autora ganadora de la sección africana del Premio de Escritores de la Commonwealth Tsitsi Dangarembga (Zimbabue) considerada una de las mejores narradoras africanas y autora de The lost of the Soil y Nervous Conditions; el indio Pankaj Mishra autor del diario de viaje Travels in Small Town India (1995) y ganador de varios premios como el Art Seidenbaum de Los Angeles Times, el premio Crossword a la mejor no ficción (2013 y 2014), el Leipzig Book Award for European Understanding de Alemania y la editora e investigadora colombiana Erna Von Den Walde.

Asimismo, David Olusoga (Nigeria/Reino Unido) historiador, presentador y cineasta, se encontrará con la escritora palestina Adania Shibli, galardonada en dos ocasiones con el Young Writer’s Award quienes hablarán con el vicepresidente sénior de las Open Society Foundations, Leonard Bernardo.

En otra charla, Wanjiru Koinange (Kenia) y restauradora de bibliotecas; Angela Wachuka, fundadora y administradora de Book Bunk, empresa que impulsa la restauración de algunas de las bibliotecas públicas más emblemáticas de Nairobi, y Cristina Fuentes, directora del Hay Festival Américas, hablarán sobre los retos de sus proyectos y la colaboración internacional entre países del sur.

Otro momento significativo para la literatura es la charla conmemorativa del centenario de La vorágine, obra de Jose Eustasio Rivera. La presentación estará a cargo de Juan David Correa, actual ministro de las culturas y escritor, y en esta participan los colombianos Juan Cárdenas, Juan Carlos Flórez, Javier Ortiz Cassiani y Erna von der Walde con Daniella Sánchez Russo.

En la sección cuadernos hispanoamericanos, la española Irene Solà, autora del fenómeno editorial Canto yo y la montaña baila (2019) se encontrará con el escritor colombiano Felipe Restrepo. La escritora colombiana Gloria Susana Esquivel conversará con la argentina Gabriela Cabezón autora de Las niñas del naranjel (2023), historia sobre el personaje histórico de Catalina de Erauso, la Monja Alférez, que nació en España a finales del siglo XVI como niña y atravesó América travestida como varón estarán en distintas conversaciones con autor

De igual manera habrá otras conversaciones que versan sobre obras biográficas como Los últimos días de Roger Federer del reconocido británico Geoff Dyer, autor de obras como Perro hermoso, Out of Sheer Rage, Amor en Venecia y Muerte en Benarés. El chileno Benjamín Labatut quien, en su nuevo libro MANIAC, traza el camino que va desde los fundamentos de las matemáticas hasta los delirios de la inteligencia artificial, tendrá una charla con el mexicano Jorge Comensal. Estas y muchas más charlas también hacen parte de un cartel amplio de temas y de formas narrativas.

Tabitha Lasley hablará de cómo los temas de género marcan la escritura; Margarita Rosa de Francisco y Vanessa Rosales tendrán una conversación acerca del libro de reflexiones Margarita va sola. El escritor y activista medioambiental Gabi Martínez; la autora Alana S. Portero, el español Eduardo Romero García, hacen parte de un extraordinario cartel en el que participan también colombianos como Amalia Andrade, Alonso Sánchez Baute, Gilmer Mesa, Irene Vasco, entre otros más.

Para más información, la programación completa puede ser consultada en www.hayfestival.org/cartagena