En Cúcuta también se registran largas filas para comprar los SOAT

Cúcuta

Las demoras en la presentación del nuevo decreto por parte del gobierno nacional es lo que ha llevado a que se genere la especulación y la no venta de los seguros obligatorios en gran parte del territorio nacional, donde Cúcuta no es ajena a la situación.

Caracol Radio acompañó durante una jornada a varios ciudadanos que llegaron sobre las 4 de la mañana para hacer largas filas, sin embargo, algunos denunciaron que varias aseguradoras no tienen sistema.

“Yo vine ayer a las 9: 00 am de la mañana e hice fila hasta mediodía, pero luego me dijeron que no había sistema y por eso madrugué hoy a las 4 de la mañana a ver si podía comprarlo” dijo Alberto contreras, ciudadano que no ha podido adquirir su seguro.

Otras denuncias están en que solo reciben dinero en efectivo, o entregan 20 cupos para la compra de los seguros obligatorios, limitando la adquisición de estos, generando caos y traumatismo a la hora de adquirirlo.

“Sí, nos dan un ficho nosotros inscribimos el nombre y a mí me tocó el número 13 hasta el momento y ahí esperar que se pueda adquirir” señaló otro ciudadano que estaba en medio de las largas filas.

Se espera que la superintendencia Financiera de Colombia, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda antes de finalizar enero deje en firme el decreto con el que se establecen las nuevas tarifas para estos seguros obligatorios y no se siga generando caos a la hora de hacer este trámite.