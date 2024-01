Taxistas de Tunja denuncian que Gobierno Nacional les incumplió con pago de bonificación

Tunja

Con la reciente alza en el valor de la gasolina, los taxistas dicen ser los más afectados, además, porque denunciaron que el gobierno nacional no les ha cumplido con los bonos de apoyo o subsidio para los conductores de este tipo de vehículos.

En el mes de septiembre de 2023, el Gobierno Nacional propuso “bono de compensación” para los taxistas luego de los incrementos mensuales en el precio de la gasolina, en su momento el Ministerio de Transporte presentó la iniciativa como un alivio para los conductores, en medio de manifestaciones y mesas de trabajo con el gremio.

Ahora, casi cuatro meses después, taxistas denuncian que no les ha llegado un peso.

“El Gobierno nos ha quedado mal, no ha habido respuesta sobre esos incentivos que supuestamente iba a dar, hace poco volvió a salir un estudio, pero no se concluyó nada, no se llegó absolutamente a nada y todavía estamos ahí, en espera a ver si de pronto se hace realidad ese bono compensatorio para la gasolina, no se han vuelto a tener reuniones con el gobierno y todo quedó ahí”, le dijo Efren Fiallo, uno de los líderes del sector a Caracol Radio.

El primer desembolso debió hacerse en octubre, según Fiallo.

“En octubre tenían que hacer el primer pago y nunca lo hicieron, ni en noviembre, ni en diciembre, supuestamente en diciembre a finales de diciembre iban a pagar esos bonos compensatorios, pero tampoco lo hicieron, entonces difícil ya creerle al gobierno”, afirmó.

Inicialmente y según lo relatado por el líder gremial, el supuesto subsidio o bono, estaría entre 60 y 100 mil pesos mes.

“Cuando estábamos en el tema, estábamos hablando de más o menos 60 o 70 mil pesos por mes, eso era lo que había presupuestado supuestamente el Gobierno porque después de la reunión se había hablado de un promedio entre 130 o 140 mil pesos, pero lo que presupuesto el gobierno aceptó era que eran 60 o 70 mil, incluso llegaron a decir que iban a pagar más o menos 300 mil por los tres meses pero volvemos a lo mismo, no se cumplió.

Los taxistas esperan reunirse con el Gobierno nacional dentro de las siguientes semanas.