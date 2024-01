Secretaría de Cultura no encuentra soporte para pagarle a los afectados de Miradas

Medellín, Antioquia

En los días recientes los afectados por el Festival Miradas, organizado por la Alcaldía de Medellín en el 2023, expidieron una carta donde anuncian acciones legales contra la administración, pues manifiestan que fueron estafados, al parecer, porque no les pagaron en casos particulares hasta 14 millones de pesos; cedieron derechos de sus películas, dieron talleres, charlas, prestaron servicios pero tampoco les abonaron sus honorarios.

Entre el 27 y 29 de diciembre se conoció que a cuatro afectados del Festival Miradas les giraron los respectivos pagos desde Copacabana y Quibdó, a nombre de una corporación y no a nombre de la Alcaldía de Medellín. No obstante, antes de que renunciara el anterior secretario de Cultura, Álvaro Narváez, se explicó que la administración no tenía vínculo contractual con los afectados del Festival Miradas. El actual secretario, Mauricio Córdoba, ratificó que no han encontrado algún contrato.

“Estamos buscando en toda la Secretaría un soporte jurídico o un contrato que exista pero no hemos visto hallazgo, entonces lo que puedo decir es que vivimos en un estado social de derecho donde hay contratos, papeles que se firman y nosotros no hemos encontrado nadaque soporte o dé garantías”, indicó el secretario.

Esta situación, por tanto, afectaría el pago de los honorarios a los afectados, porque, en síntesis, no hay un contrato entre los participantes del Festival Miradas y la Secretaría de Cultura en donde se establezca o quede por escrito un pago por servicios.

“No puedo manejar la Secretaría como la tienda de mi casa donde yo voy y digo ‘dame un aguardientico’ y lo anota en un papel de Marlboro y está la confianza de que yo le voy a pagar. Lo que vemos es que se le vulnera la buena fe de esta fundación, se confiaron y lo que vemos es una gran cantidad de cosas”, agregó el secretario.

Mauricio Córdoba, secretario de Cultura argumentó que el equipo jurídico de la cartera sigue buscando la forma o el soporte para cumplirle a los realizadores audiovisuales afectados por el Festival Miradas.