Rifirrafe al interior del Pacto Histórico por Juegos Panamericanos 2027

Colombia

Luego de que la Organización Deportiva, Panam Sports, anunciara que Colombia ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027, se generó una avalancha de reacciones por la noticia; una de estas fue el Pacto Histórico que tuvo una serie de choques entre sus adeptos.

El representante a la Cámara, Agmeth Escaf, señaló a través de sus redes sociales que la perdida es “inconcebible, injustificable e imperdonable”, además indicó que por la “negligencia” del Gobierno Nacional Barranquilla sufriría grandes daños. De igual forma, Escaf le solicitó a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, una explicación por el incumplimiento en el pago a la organización.

“Como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico le exijo a la ministra @AstridBibianaR que nos dé una explicación a todos los atlanticenses: ¿por qué no giró a tiempo el dinero comprometido para asegurar la sede de los Panamericanos para Barranquilla?”

Ante esto, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, reposteó el mensaje del congresista junto con la frase “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Bolívar aseguró que la responsabilidad de la perdida de la sede debe recaer en la ministra y el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El Pte ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos”.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó, pues el congresista del Atlántico le respondió al excandidato mencionando que su lealtad con el presidente Gustavo Petro “ha sido a prueba de todo”. Señaló que Bolívar ha intentado desprestigiarlo sin justificación alguna.

“Ya te estabas demorando @GustavoBolivar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentado desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme. Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”.

De igual forma, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, salió en defensa del Gobierno Nacional asegurando que el incumplimiento del pago comenzó en el periodo presidencial de Iván Duque. Además, mencionó a Escaf señalando que si de voluntad se tratara “este gobierno ha dado muestras de tenerla de sobra”.

“El incumplimiento comenzó con el gobierno Duque y con Pumarejo que no pudo pagar, este gobierno retomo conversaciones e intento solventar la deuda en diciembre, al no lograrlo, por la falta de Planeación e incumplimiento del gobierno anterior, se comprometió a pagar en enero”.

Cabe señalar que integrantes de la bancada de Gobierno celebraron la decisión de que Colombia no sea la sede al considerar que los costos son muchos mayores que los beneficios que traerá al país.

El representante Alejandro Ocampo señaló que la realización de los juegos cuesta alrededor de 450 millones de dólares por lo que preferiría que el Gobierno destinará esos recursos en la formación de deportistas en el país. Además, señaló a la familia Char de tener intereses personales en la realización de los Panamericanos.

“Los juegos Panamericanos valen alrededor de 450 MILLONES DE DÓLARES, para un evento de 15 días, donde participan 7000 mil deportistas y 1500 acompañantes; donde esa plata no se recupera en entradas, ni en derechos televisivos, ni en nada. Yo prefiero beneficiar un Millón trescientos Mil niños en 4 años, tener más deportistas, fomentar el deporte, formar niños y niñas; alejándolos de la violencia, las drogas y malas prácticas, que seguir un mal negocio que alguien armó”.