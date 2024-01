Osorio le ganó el pulso a Lillo, Gago, Almirón y otros: así lo eligió Athletico Paranaense

Athletico Paranaense tomó por sorpresa a los amantes del fútbol con la oficialización de Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador. “Con un nombre consolidado y una considerable experiencia en los principales escenarios del fútbol mundial, el técnico colombiano llega ahora al Rubro-Negro para el desafío de liderar al equipo en el centenario deportivo de este año”, informaron en el comunicado.

Luego de su última experiencia en el Zamalek de Egipto, en el que estuvo entre el 10 de abril del 2023 y el 5 de noviembre del mismo año, el risaraldense de 62 años será presentado oficialmente con el club brasileño el día sábado, pero comenzará a trabajar un día antes. El club tendrá su primer partido oficial de la temporada el 17 de enero en el inicio del torneo regional Paranaense.

Osorio le ganó el pulso a técnicos de prestigio

Según dio a conocer Globlo Esporte, Osorio no fue el primer candidato para convertirse en entrenador del cuadro Furacão. El español Domènec Torrent era la principal opción de las directivas e incluso fue al único, además del colombiano, al que le hicieron una oferta formal (el 18 de diciembre), pero la respuesta del ex Flamengo no llegó. La opción de Torrent era elección personal del presidente del club Mário Celso Petraglia.

Por su parte, fueron entrevistados otros entrenadores como Juan Manuel Lillo (asistente del Manchester City, Fernando Gago y Gabriel Milito. Jorge Almirón y Gustavo Matosas se ofrecieron, mientras que el club se acercó a Cuca, pero “no abrió negociaciones”.

“Gabriel Milito fue entrevistado nuevamente, pero indicó que estaba de año sabático y recién debería regresar al fútbol a mediados de año. Se siguieron ofreciendo varios nombres, entre ellos el de Guillermo Schelotto”, agrega el medio brasileño.

¿En qué momento apareció Juan Carlos Osorio?

El nombre del colombiano apareció en el radar de la dirigencia el domingo 31 de diciembre luego de una reunión entre el presidente Mário Celso Petraglia y los directores Rodrigo Gama Monteiro y Márcio Lara. Luego, el martes, se pusieron en contacto con Osorio y la negociación continuó con la presentación del proyecto, bien acogido por el técnico, quien el miércoles respondió de manera positiva para ser anunciado.

“Mostró entusiasmo y Furacão vio en Osorio una buena solución en el mercado, un entrenador experimentado para el año centenario”, añade Globo Esporte, que aclara a su vez que no había sido entrevistado y no estaba en una primera lista, pero fue el segundo en recibir oferta.

Así como se produjo la contratación del entrenador, que tendrá su segunda experiencia en Brasil, luego de haber dirigido en 2015 y por solo cinco meses, a São Paulo, ya que luego le llegó la propuesta de comandar la Selección de México. Paranaense será su décimo club (Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla, Nacional, América y Zamalek), mientras que el otro paso de selecciones que tuvo fue en la de Paraguay.