María Camila Villamizar dice que seguirá en su cargo directivo en EPM

Medellín, Antioquia

El concejal del Partido Creemos, Alejandro De Bedout, quien participó en el empalme de EPM, denunció en el Concejo que en la entidad más importante de la ciudad hay varios cargos nombrados por el exgerente Jorge Andrés Carillo y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que estarían atornillados en la empresa y, pese a que hay un nuevo equipo directivo, siguen estando en sus cargos.

Una de las personas cuestionadas por el concejal es María Camila Villamizar, quien fue la secretaria Privada de Daniel Quintero durante dos años y diez meses, y posteriormente pasó a ser la directora de Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional como lo tiene publicado en su perfil de LinkedIn, un cargo que, entre otras funciones conta de ser el enlace entre EPM y el Gobierno Nacional.

El concejal denuncia que, aparentemente este cargo no es necesario porque ya habría un equipo encargado de las relaciones con el Gobierno Nacional, además, Villamizar tendría un salario muy elevado y su trabajo lo desempeña desde Bogotá. De Bedout denuncia que el cargo de Villamizar no fue por proceso de selección sino por referidos.

“Nada más y nada menos que estos cargos fueron nombrados de forma directa bajo la modalidad de referidos, es decir, no hicieron ningún proceso interno. Esos referidos los mandó directamente el gerente Carrillo. Estas señoras no han renunciado, especialmente María Camila Villamizar que fue la secretaria Privada de Quintero, por donde empezar a hacer los desfalcos y robos de los Fondos Fijos, a hoy cuenta con un salario de 25 millones de pesos que con las prestaciones sociales llega casi a 35 millones de pesos, vive en Bogotá y tiene carro oficial”, afirmó de Bedout.

En Caracol Radio consultamos a María Camila Villamizar, quien nos respondió vía WhatsApp. La funcionaria argumenta, a diferencia de lo que dice el Concejal, que sí habría enviado unos informes al empalme:

“Este cargo fue creado hace más de un año, yo participé en el proceso y fui elegida. La decisión de crear el cargo fue de la empresa, ante una necesidad que evidenciaron. Por otro lado, en el empalme pidieron y se presentaron los informes de la gestión y el DOFA sobre la dirección nacional, hasta el momento no he recibido comentarios a esos informes y análisis. No sé en qué se basa el Concejo, desde EPM no he recibido comentarios negativos. Ni conozco qué evaluaciones han hecho sobre los cargos de la empresa y cuáles se modificarán”.

El concejal Alejandro De Bedout afirma que en el empalme no tuvieron comunicación con María Camila Villamizar y con Rosa Margarita Rodríguez, directora de Relacionamiento Local de EPM, y lo que esperaría es que renuncien al cargo o que las declaren insubsistentes, esto último tendría unas implicaciones económicas para EPM pues las tendrían que indemnizar.

Ahora bien, otro cuestionamiento del concejal se basa en conocer si estos cargos han sido de real utilidad para las Empresas Públicas de Medellín.

“Ya en cuatro años acabaron con la ciudad y van a seguir pegados de la ‘teta’ de EPM enriqueciéndose. Vamos a salir a indemnizar a estas personas sabiendo que voluntariamente podrían renunciar. Pero como están atornilladas y no les duele Medellín ahí se van a quedar y el gerente tendrá que tomar una decisión de declarar insubsistente a varias personas y que eso le va a valer a la empresa unos recursos. Pero yo prefiero como concejal que se tome la determinación de declararlas insubsistentes”, afirmó el corporado de Creemos.

No obstante, María Camila Villamizar mencionó que está de vacaciones y regresa la otra semana. En la conversación que sustuvimos vía WhatsApp con ella, expresó que seguirá en el cargo. Estas fueron sus palabras:

“Sí, sigo en mi cargo. Cómo te dije, no he recibido ningún cuestionamiento o retroalimentación o comentarios sobre los informes y el DOFA o en general sobre mi trabajo”.

Alejandro de Bedout plantea que en EPM hay más directivos que vienen desde la administración del exalcalde Daniel Quintero y que aún no han renunciado como Juliana Zapata, vicepresidenta de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Daniel Arango, presidente de la filial de EPM en Panamá, Andrés Felipe Uribe, el vicepresidente de Riesgos. Estas personas, según el concejal, fueron cuotas de Daniel Quintero y, por tanto, esperaría su carta de renuncia teniendo en cuenta los disientes resultados del 29 de octubre.