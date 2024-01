Desde que inició el gobierno Petro han pasado 4 directores encargados por el Invima

Antes de finalizar el año, exactamente el 22 de diciembre, el gobierno a través del Ministerio de Salud firmó un decreto con el que se nombró a una nueva directora encargada en el Instituto de Vigilancia de Alimentos y medicamentos. Desde esa fecha, asumió la dirección del Invima la doctora Yenny Adriana Pereira Oviedo.

“Encargar a la doctora Yenny Adriana Pereira Oviedo, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.158.607, quien se desempeña en el empleo de Asesor Código 1020 grado 18 ubicado en el despacho del Ministro de Salud y Protección Social, del empleo de Director General de Entidad Descentralizada Código 0015 Grado 25, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, sin perjuicio del ejercicio de las funciones propias de su cargo”, dice el artículo 1 del Decreto 2258 de 2023.

Es necesario recordar que en octubre, cuando se venció el encargo de la doctora Mariela Pardo Corredor en la dirección de esta entidad, el gobierno nombró también en interinato al doctor Juan Carlos Arias Escobar. El primer funcionario que ocupó este cargo fue Francisco Rossi. Es decir, que ya son 4 los directores encargados que ha tenido la entidad en cerca de año y medio.

Un hecho que llama la atención es que todavía no se cumple con el anunció que el presidente Gustavo Petro hizo en octubre del año pasado, sobre el nombramiento en propiedad de Germán Velásquez como director del Invima. Ese anunció lo hizo Petro en su cuenta de X y con el paso de los días no se posesionó a Velásquez presuntamente porque su perfil no cumple con los requisitos necesarios para ese cargo.

Sobre la actual administración que inicia el año frente al Invima, el encargo de Yenny Pereira es inicialmente por tres meses y, según la normatividad vigente, solo se puede prorrogar por un periodo igual. Esto quiere decir que a más tardar en junio el Invima nuevamente tendría una nueva dirección.