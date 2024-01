A última hora, pasada alcaldía entrega cuestionado contrato de Intermedia con Los González

Medellín, Antioquia

La anterior dirección de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, adjudicó el cuestionado contrato de la carrera 34 con la Loma de los González, en medio de los cuestionamientos que se han hecho a este proceso.

La denuncia la hizo el concejal del Centro Democrático Sebastián López, quien aseguró que se hizo un fraccionamiento irregular del proyecto para permitir el direccionamiento del contrato, que finalmente se adjudicó al Consorcio vial Avenida 34.

El corporado insistió que este intercambio vial tiene un valor mínimo de 30 mil millones de pesos, pero para evitar que se saliera a licitación pública, se bajó artificialmente el precio a menos de 10 mil millones y de esta manera hacer una invitación privada.

“Esa obra para todos los conocedores de la construcción, no vale menos de 30 mil millones de pesos, en el manual de contratación de la EDU dice que para contratar por invitación privada no puede ser por más de 10 mil salarios mínimos, la obras que superan ese valor tienen que ir a licitación pública. Ellos sacan el pliego por 9.200 millones de pesos para poder invitar a tres amigos”, señaló López.

La adjudicación de este contrato está bajo vigilancia especial de la Personería de Medellín, debido a las denuncias recibidas.