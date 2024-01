Wilson Morelo habló de la posibilidad de ser jugador del América de Cali

Wilson Morelo habló este martes 2 de enero en El Vbar Caracol sobre su futuro deportivo. Si bien el experimentado delantero no ha sellado su renovación con Águilas Doradas, equipo que será dirigido en 2024 por el ‘Bolillo’ Gómez y que disputará por primera vez la Copa Libertadores, sí mencionó que confía en muy buenos resultados de cara a lo que viene.

Asimismo, el atacante cordobés se refirió a los rumores que lo vinculan con dos equipos del país: el América de Cali y un eventual regreso a Independiente Santa Fe. En ambos casos dio detalles de lo que ha ocurrido. Incluso dio detalles sobre una posible salida al exterior.

Finalmente reconoció que la retirada del profesionalismo aún no la tiene contemplada, debido a que físicamente se encuentra de la mejor manera. Es por lo anterior que busca ser feliz en el equipo que le abra las puertas, dándole prioridad, claro está, a Águilas.

Caso Águilas Doradas

Renovación con Águilas Doradas: Todavía no he podido llegar a un acuerdo con el presidente Fernando Salazar y estamos en estos momentos en las expectativas de lo que se pueda dar... Mientras tanto estoy ahora en Montería. Estoy entrenando porque ya los equipos entraron, entonces hago mi trabajo acá y esperar qué es lo que se viene para mi carrera.

Nuevo cuerpo técnico: Por ahí me di cuenta de que iba a llegar Hernán Darío (Gómez, el ‘Bolillo’). Sabemos que es un técnico con mucho recorrido, con muchos pergaminos, que ha hecho una linda carrera y que es una insignia de nuestro país. Sin duda, uno a estos técnicos siempre les aprende muchas cosas. Los mejores deseos para él, una linda oportunidad con una Copa Libertadores y más para él, que ya tiene mucha experiencia en eso. Esperamos que pueda hacer un lindo torneo y una linda Copa Libertadores.

Posibles destinos alternos para el 2024

Regreso a Independiente Santa Fe: No, la verdad que no. Es seguir trabajando y esperar. Para un regreso, no se ha hablado.

Llegada al América de Cali: A mí nunca me llamaron de América, en ningún momento. Sí vi la noticia en redes, pero ya uno sabe cómo es el tema y cómo se maneja. Comienzan a decir cosas por decir, pero yo siempre he estado tranquilo acá en la ciudad de Montería, que es donde me encuentro en estos momentos.

Acercamiento al Junior de Barranquilla: Christian Daes me preguntó en su momento, pero sabemos que está Bacca, que terminó en un gran momento. Ahora fue Marcos Pérez. Creo que llegar yo allá sería como sobrecargar la posición, porque uno también necesita minutos, necesita jugar, y mi idea es no ir a un equipo por ir. Nosotros los goleadores como Marco, Bacca, mi persona y cualquier goleador que vaya a un equipo como Junior va a querer jugar y cuando alguno no lo haga existirán esas molestias. Lo mejor es no sobrecargar la posición. Ya tienen dos goleadores allá y con dos de la característica de ellos suplen muy bien la posición en Junior.

Ida al fútbol de Medio Oriente: No, en estos momentos no hay esa posibilidad. La verdad quiero quedarme acá en Colombia y poder disfrutar de este tiempo. Hasta el momento no he podido arreglar nada con ningún club, pero esperemos que estos días se dé.

Otros clubes: En el momento estoy esperando, se están mirando algunas cosas. Se está mirando el tema de Águilas y estamos mirando otras posibilidades. No quiero dar nombres, pero esta semana que creo que es definitiva, vamos a ver qué va a pasar.

Retiro del fútbol

De momento no se le pasa por la cabeza: Yo tengo 36 años, me siento muy bien todavía. Futbolísticamente me siento bien, me siento fuerte, me siento rápido. Lo que decía Yulián, que fuera a cualquier lugar a disfrutar y eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es jugar a fútbol, quiero disfrutar. Más que el dinero, porque ahora sé que no lo voy a ganar ahora a los 36 años y sé que estoy a 2-3 años del retiro de mi carrera, lo que quiero es disfrutar. Cuando tú estás más joven, es más complejo porque tienes 26-27 y quieres llegar a donde te has propuesto llegar. Ya a la edad de uno, sé que no va a venir Boca ni River ni ningún equipo a comprarme a casi los 37 años. Sí quiero jugar y poder disfrutar en donde me encuentre, que mi familia pueda estar cómoda. Yo creo que eso es lo más lindo. Soy consciente de que ya van pasando los años y a veces no es fácil disfrutar, por eso quiero hacerlo en estos últimos añitos.