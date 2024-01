El personero de Medellín pidió actualizar la política pública de turismo de la ciudad

Medellín

En medio de la instalación de las sesiones del Concejo, el personero de Medellín pidió que se actualice la política pública de turismo.

“Desde el año anterior le recomendamos al Concejo que se debe actualizar la política pública de turismo, que permita un turismo inteligente y seguro. Que no se vea a Medellín como un lugar para el consumo de drogas y prohibir que los turistas vengan a actividades de explotación sexual”, manifestó el personero de Medellín, William Yeffer Vivas.

Sin embargo, el Ministerio Público no es el único ente que está preocupado por la situación de los turistas, ya que Federico Gutiérrez también tiene esto como un tema para atender en Medellín.

“Quiero advertirle a los turistas que no vamos a permitir la explotación sexual de nuestros niños. No queremos un turismo de droga, no queremos un turismo que se lleve por delante nuestros valores”, advirtió el alcalde de Medellín.

Ambas peticiones se hace en medio de un panorama incierto para los turistas en la capital de Antioquia que durante el 2023 reportaron más de 300 casos de hurto.